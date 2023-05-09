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Вампір Джаспер Хейл вже не той: як зараз виглядає Джексон Ретбоун із "Сутінок"

9 травня 2023 11:53
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Актор Джексон Ретбоун із Сутінок показав, як він зараз виглядає – не впізнати
Актор Джексон Ретбоун у фільмі "Сутінки" в ролі Джаспера Хейла. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий американський актор та зірка популярного фільму "Сутінки", який грав роль Джаспера Хейла, Джексон Ретбоун показав, як він зараз виглядає. Дивлячись на фотографії, які були нещодавно зроблені, можна побачити, що він перефарбувався, підкачався та зробив тату.

Відповідні фотографії Джексон Ретбоун розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Всі шанувальники відомого американського фентезі "Сутінки" точно знають, як виглядав актор Джексон Ретбоун під час зйомок. Всі пам’ятають дивака зі світлим та довгим волоссям, який був одним з членів родини вампірів Калленів.

Під час кастингу американського актора розглядали на головну роль Едварда Каллена, але він зіграв роль дивного та загадкового брата Джаспера Хейла. У фільмі він був молодим хлопцем зі світлим волоссям, який дуже загадково себе вів.

Джексон Ретбоун в фильме "Сумерки"
Актор Джексон Ретбоун у фільмі "Сутінки". Фото: скріншот з YouTube

Але зараз він виглядає дещо інакше, через що його майже неможливо впізнати. 38–річний Джексон Ретбоун сьогодні має дружину та виховує трьох дітей. Дивлячись на його фото в соціальній мережі Instagram, можна побачити, що актор відпустив бороду, де можна помітити сивину, зробив тату та добре підкачався.

На фотографії американська зірка сидить у тренажерній залі, через що можна зробити висновок, що він якраз займався спортом. Дивлячись на те, як зараз виглядає Джаспер Хейл із "Сутінок", можна помітити, що це вже далеко не той молодик з відомого фентезі.

Відомо, що кар’єра актора тривала близько 20 років, але саме сага зробила його дуже популярним. Навіть зараз у соціальних мережах є багато постів про минуле вампіра, але багато з них присвячені його родині.

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий актор з фільму "Сутінки" Тейлор Лотнер одружився на своїй дівчині Тейлор Доум.

Раніше ми розповідали, що зірка фільму "Сутінки" Крістен Стюарт показала, як вона виглядає зараз.

Також ми повідомляли про те, що британський актор фільму "Сутінки" Роберт Паттінсон згадав свій досвід сидіння на дієті.

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