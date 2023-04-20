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"Сутінки" повертаються: автори фільму оголосили про перезапуск історії та анонсували зйомки серіалу

20 квітня 2023 12:27
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова
"Сутінки" повертаються: автори фільму оголосили про перезапуск історії та анонсували зйомки серіалу
Кадр з фільму "Сутінки". Фото: Andrew Cooper/Summit Entertainment
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова

Після гучної  новини про створення серіальної версії "Гаррі Поттера" стало відомо, що продовження отримає ще одна культова історія.

Серія творів Стефані Маєр "Сутінки" буде перезапущена у  форматі серіалу, про це повідомляє The Hollywood Reporter

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Новина про те, що історія отримає продовження викликала багато емоцій зі сторони шанувальників. З одного боку, вони радіють, що над сценарієм знову буде працювати Стефані Маєр, а з іншого — засмучені, адже зрозуміло, що ні Крістен Стюарт, ні Роберт Паттінсон участь у зйомках не приматимуть.

Роберт Паттінсон та Крістен Стюарт в образах Едварда Каллена та Белли Свон. Фото: Planet Photos/Global Look Press

Відомо, що до написання сценарію приєднається Шинейд Дейлі, яка працювала над телесеріалами "Ходячі мерці: Світ за межами" та "Холістичне детективне агентство Дірка Джентлі".

Поки залишається у таємниці, хто саме втілить культові образи героїв та як довго нам доведеться чекати на вихід серіалу. Будемо сподіватися, що авторам проекту вдасться нас приємно здивувати.

Раніше ми писали про нову адаптацію твору Стівена Кінга та розповідали подробиці зйомок другої частини фільму "Джокер".

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