Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ученые раскрыли секрет успеха победной песни на "Евровидении" arrow

Ученые раскрыли секрет успеха победной песни на "Евровидении"

12 мая 2023 13:57
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ученые раскрыли успех победной песни на "Евровидении"
Группа Kalush Orchestra Фото: AP Photo / Luca Bruno
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Уже завтра в Великобритании состоится гранд-финал "Евровидения-2023". По мнению ученых, секрет победившей песни состоит из повторения слов и продолжительности трека в три минуты.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Читайте также:

Еще в 1941 году немецкий ученый Теодор Адорно вывел формулу удачного трека.

"Основные типы хитов стандартны, это не только танцевальные песни, но и так называемые песни о материнстве, доме, псевдо-детская лирика, треки о потерянной девушке", — убежден ученый.

Использование принципа колыбельной

Глен Фосбри, профессор социальных и гуманитарных наук университета Винчестера также нашел определенные схожие черты в победных песнях "Евровидения" разных лет.

17 из 20 последних песен были об отношениях, а 13 из этих треков имели в себе слово "любовь", рассказал ученый The Conversation.

Специалист добавил, что большинство победных песен написано на английском, и в них хотя бы раз есть обращение к слушателю на "Ты".

Именно использование повторов в текстах является залогом успеха, уверяют психологи. Кстати, такой же прием используется у детских колыбельных.

Напомним, вчера в Ливерпуле завершился второй полуфинал "Евровидения-2023". В финале представители Украины группа TVORCHI выйдет на сцену под номером 19. Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк споют композицию Heart of Steel ("Сердце из стали").

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас