Ученые раскрыли успех победной песни на "Евровидении"

Группа Kalush Orchestra Фото: AP Photo / Luca Bruno

Уже завтра в Великобритании состоится гранд-финал "Евровидения-2023". По мнению ученых, секрет победившей песни состоит из повторения слов и продолжительности трека в три минуты.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Еще в 1941 году немецкий ученый Теодор Адорно вывел формулу удачного трека.

"Основные типы хитов стандартны, это не только танцевальные песни, но и так называемые песни о материнстве, доме, псевдо-детская лирика, треки о потерянной девушке", — убежден ученый.

Использование принципа колыбельной

Глен Фосбри, профессор социальных и гуманитарных наук университета Винчестера также нашел определенные схожие черты в победных песнях "Евровидения" разных лет.

17 из 20 последних песен были об отношениях, а 13 из этих треков имели в себе слово "любовь", рассказал ученый The Conversation.

Специалист добавил, что большинство победных песен написано на английском, и в них хотя бы раз есть обращение к слушателю на "Ты".

Именно использование повторов в текстах является залогом успеха, уверяют психологи. Кстати, такой же прием используется у детских колыбельных.

Напомним, вчера в Ливерпуле завершился второй полуфинал "Евровидения-2023". В финале представители Украины группа TVORCHI выйдет на сцену под номером 19. Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк споют композицию Heart of Steel ("Сердце из стали").