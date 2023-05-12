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Вчені розкрили секрет успіху переможної пісні на "Євробаченні"

12 травня 2023 13:57
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вчені розкрили успіх переможної пісні на "Євробаченні"
Група Kalush Orchestra Фото: AP Photo / Luca Bruno
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Вже завтра у Великій Британії відбудеться гранд-фінал "Євробачення-2023" . На думку вчених, секрет пісні, що перемогла, складається з повторення слів і тривалості треку в три хвилини.

Про це пише видання Daily Mail .

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Ще 1941 року німецький вчений Теодор Адорно вивів формулу вдалого треку.

"Основні типи хітів стандартні, це не тільки танцювальні пісні, а й так звані пісні про материнство, будинок, псевдо-дитяча лірика, треки про втрачену дівчину", - переконаний учений .

Використання принципу колискової

Глен Фосбрі, професор соціальних та гуманітарних наук університету Вінчестера також знайшов певні схожі риси у переможних піснях "Євробачення" різних років.

17 із 20 останніх пісень були про стосунки, а 13 із цих треків мали в собі слово "кохання", розповів учений The Conversation .

Фахівець додав, що більшість переможних пісень написано англійською, і в них хоча б раз є звернення до слухача на "Ти".

Саме використання повторів у текстах є запорукою успіху, запевняють психологи. До речі, такий самий прийом використовується у дитячих колискових.

Нагадаємо, вчора в Ліверпулі завершився другий півфінал "Євробачення-2023" . У фіналі представники України гурт TVORCHI вийде на сцену під номером 19 . Джеффрі Кенні та Андрій Гуцуляк заспівають композицію Heart of Steel ("Серце зі сталі").

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