Стало відомо, в якому порядку конкурсанти "Євробачення-2023" виступлять у фіналі

Виступ Miss Demeanour, Mercedes Bends та Tomara Thomas у другому півфіналі "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Напередодні в англійському Ліверпулі пройшов другий півфінал конкурсу "Євробачення-2023". Всі фіналісти визначились, а організатори оголосили, під якими номерами вони вийдуть на сцену завтра, 13 травня.

Про це повідомляється у соцмережах конкурсу.

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Порядок виступу конкурсантів у фіналі

За результатами двох півфіналів до фіналу "Євробачення-2023" кваліфікувалися 20 країн. Ще до початку конкурсу місця в ньому автоматично були заброньовані за "Великою п’ятіркою" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія) та Україною, як переможницею "Євробачення-2022".

Гурт TVORCHI вийде на сцену у другій половині шоу. Джеффрі Кенні та Андрій Гуцуляк заспівають композицію Heart of Steel ("Серце зі сталі) під номером 19. Це було відоме ще до прямих трансляцій.

Проте свої номери отримали учасники з півфіналів.

Українці, які знаходяться за кордоном, зможуть проголосувати за TVORCHI після завершення виступу всіх конкурсантів. На відміну від півфіналів, в якому учасники відбирались до фіналу тільки завдяки глядацькому голосуванню, у фіналі "Євробачення-2023" будуть враховуватися й бали національного професійного журі. Їхні імена до завершення конкурсу тримаються в секреті.

Нагадаємо, раніше ми писали про результати другого півфіналу "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що у прямому етері "Євробачення" прозвучали "Щедрик", хіт Назарія Яремчука та вірш Тараса Шевченка.