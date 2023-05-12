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Результати другого півфіналу "Євробачення-2023": які країни пройшли у фінал

12 травня 2023 00:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Результати другого півфіналу "Євробачення-2023": які країни пройшли у фінал
Представник від Кіпру на конкурсі "Євробачення-2023"з командою. Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В англійському Ліверпулі завершився другий півфінал "Євробаченні-2023". З 16 учасників до фіналу змогли пробитися 10. 

Новини.LIVE розкаже, які країни виступлять 13 травня у грандфіналі "Євробачення-2023".

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Хто пройшов у фінал

Вперше в історії конкурсу у півфіналі свої бали не виставляло професійне журі. Учасників обирали лише глядачі. Цього півфіналу свої голоси могли віддати й українці. Згідно з голосуванням до фіналу пройшли:

1. Албанія: Albina & Familja Kelmendi — Duje

2. Кіпр: Andrew Lambrou — Break A Broken Heart

3. Естонія: Alika — Bridges

4. Бельгія: Gustaph — Because Of You

5. Австрія: Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?

6. Литва: Monika Linkytė — Stay

7. Польща: Blanka — Solo

8. Австралія: Voyager — Promise

9. Вірменія: Brunette — Future Lover

10. Словенія: Joker Out — Carpe Diem

До фіналу не змогли пробитися представники з Грузії, Данії, Ісландії, Сан-Марино, Греції та Румунії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у прямому етері "Євробачення" прозвучали "Щедрик" та хіт Назарія Яремчука. Також ми розповідали, що Тіна Кароль показала залаштунки "Євробачення-2023".

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