Результати другого півфіналу "Євробачення-2023": які країни пройшли у фінал
В англійському Ліверпулі завершився другий півфінал "Євробаченні-2023". З 16 учасників до фіналу змогли пробитися 10.
Новини.LIVE розкаже, які країни виступлять 13 травня у грандфіналі "Євробачення-2023".
Хто пройшов у фінал
Вперше в історії конкурсу у півфіналі свої бали не виставляло професійне журі. Учасників обирали лише глядачі. Цього півфіналу свої голоси могли віддати й українці. Згідно з голосуванням до фіналу пройшли:
1. Албанія: Albina & Familja Kelmendi — Duje
2. Кіпр: Andrew Lambrou — Break A Broken Heart
3. Естонія: Alika — Bridges
4. Бельгія: Gustaph — Because Of You
5. Австрія: Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?
6. Литва: Monika Linkytė — Stay
7. Польща: Blanka — Solo
8. Австралія: Voyager — Promise
9. Вірменія: Brunette — Future Lover
10. Словенія: Joker Out — Carpe Diem
До фіналу не змогли пробитися представники з Грузії, Данії, Ісландії, Сан-Марино, Греції та Румунії.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у прямому етері "Євробачення" прозвучали "Щедрик" та хіт Назарія Яремчука. Також ми розповідали, що Тіна Кароль показала залаштунки "Євробачення-2023".