Вдову Курта Кобейна вызвали дать показания на детекторе-лжи из-за самоубийства музыканта
Канадский журналист-расследователь Ян Гальперин пишет книгу о самоубийстве солиста группы Nirvana Курта Кобейна. Писатель уверен, что это было умышленное убийство.
Об этом сообщает издание The Sun.
-
В Венеции разыскивают "идиота", прыгнувшего в канал из трехэтажного дома
-
Украинские военные заявили о важном достижении в Бахмуте: подробности от CNN
-
Путин объявил о намерениях разместить ядерное оружие в Беларуси
-
Как эффективно планировать свой бюджет: 5 советов от искусственного интеллекта
-
"Кричал о НАТО и угрожал убить": в Финляндии неизвестный напал на депутата парламента
-
Более 40 ударов в сутки: в Генштабе рассказали, как россияне атаковали позиции украинских военных
-
Монатик проехался в киевской электричке: пассажиры все сняли на видео
-
Красный Крест назвал количество гражданских, до сих пор остающихся в Бахмуте и его окрестностях
-
Российские солдаты погибают из-за алкоголя и наркотиков, — перехват ГУР
-
Шольц назвал предпосылку для завершения войны в Украине
Подробности
Ян Гальперин отметил, что во время своего расследования он насобирал немало доказательств того, что самоубийство Кобейна было убийством. Именно поэтому его вдове, 58-летней американской певице Кортне Лав, было предложено пройти проверку на полиграфе. Она должна будет ответить на все вопросы, связанные со смертью мужа в 1994 году.
Новая книга писателя "Дело закрыто: убийство Кобейна" по словам автора несет в себе убедительные аргументы в пользу того, что музыкант себя не убивал.
"Журналист, расследовавший самоубийство Кобейна с середины 1990-х годов, говорит, что обнаружил новые доказательства того, что фронтмен Nirvana был убит, хотя он не стал обвинять в этом Кортни Лав или кого-нибудь еще. Гальперин считает, что успешная проверка на детекторе лжи поможет очистить ее имя после почти трех десятилетий подозрений со стороны некоторых сторонников Nirvana и ответит на вопрос о том, что же произошло на самом деле", — пишет издание.
Сама Кортни Лав эти сообщения не прокомментировала. Отметим, что тело Курта Кобейна было обнаружено в оранжерее у гаража его собственного дома в районе Лейк-Вашингтон в Сиэтле. В руках у него был дробовик, который и послужил причиной его смерти.
Напомним, ранее мы писали, что умер звезда фильмов о Гарри Поттере и франшизах "Звездные войны", британский актер Пол Грант. Также мы рассказывали, что американский актер Том Сайзмор, прославившийся ролями в фильмах "Спасти рядового Райана" и "Черный ястреб", умер в возрасте 61 года. Сайзмор был в коме после разрыва аневризмы мозга.