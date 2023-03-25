Вдову Курта Кобейна вызвали дать показания на детекторе-лжи из-за самоубийства музыканта

Курт Кобейн с женой и дочерью

Канадский журналист-расследователь Ян Гальперин пишет книгу о самоубийстве солиста группы Nirvana Курта Кобейна. Писатель уверен, что это было умышленное убийство.

Об этом сообщает издание The Sun.

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Ян Гальперин отметил, что во время своего расследования он насобирал немало доказательств того, что самоубийство Кобейна было убийством. Именно поэтому его вдове, 58-летней американской певице Кортне Лав, было предложено пройти проверку на полиграфе. Она должна будет ответить на все вопросы, связанные со смертью мужа в 1994 году.

Новая книга писателя "Дело закрыто: убийство Кобейна" по словам автора несет в себе убедительные аргументы в пользу того, что музыкант себя не убивал.

"Журналист, расследовавший самоубийство Кобейна с середины 1990-х годов, говорит, что обнаружил новые доказательства того, что фронтмен Nirvana был убит, хотя он не стал обвинять в этом Кортни Лав или кого-нибудь еще. Гальперин считает, что успешная проверка на детекторе лжи поможет очистить ее имя после почти трех десятилетий подозрений со стороны некоторых сторонников Nirvana и ответит на вопрос о том, что же произошло на самом деле", — пишет издание.

Сама Кортни Лав эти сообщения не прокомментировала. Отметим, что тело Курта Кобейна было обнаружено в оранжерее у гаража его собственного дома в районе Лейк-Вашингтон в Сиэтле. В руках у него был дробовик, который и послужил причиной его смерти.

Дом, в котором ушел из жизни Курт Кобейн

Напомним, ранее мы писали, что умер звезда фильмов о Гарри Поттере и франшизах "Звездные войны", британский актер Пол Грант. Также мы рассказывали, что американский актер Том Сайзмор, прославившийся ролями в фильмах "Спасти рядового Райана" и "Черный ястреб", умер в возрасте 61 года. Сайзмор был в коме после разрыва аневризмы мозга.