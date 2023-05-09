Что известно о матери Леонардо Ди Каприо – как она выглядит

Актер Леонардо Ди Каприо во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

В сети показали, как выглядит родная мать известного американского актера и звезды Голливуда Леонардо Ди Каприо. Глядя на фотографию, можно увидеть, насколько близки они, ведь они достаточно много времени проводят вместе.

Об этом сообщает портал "Mirror"

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Леонардо Ди Каприо появился на свет в Лос–Анджелесе в семье автора комиксов Джорджа Ди Каприо и секретарши суда Ирмелин Инденбиркен. К сожалению, когда мальчику исполнился всего один год, его родители решили расстаться.

Поэтому маленький Лео остался жить с мамой в том месте, где было много преступлений и насилия. Но его мать очень сильно работала на нескольких работах, чтобы дать своему ребенку лучше и вывезти маленького Лео из неблаготворительного района.

Звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо с мамой на церемонии вручения премии "Золотой глобус 2014" в Лос–Анджелесе. Фото: East News

Когда Ирмелин заметила талант своего сына, она пыталась развить его, отдав его на разные кастинги и прослушивания. На протяжении всей жизни женщина пыталась дать своему сыну все, чего она не получила в свое время от родителей.

В школе Леонардо Ди Каприо не захотел долго задерживаться, потому бросил ее и акцентировал свое внимание на актерской карьере, чтобы начать зарабатывать. Его мать сначала не поддержала сына, но впоследствии она изменила свое мнение. Потому американский актер очень благодарен ей за поддержку.

Звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо с мамой на красной дорожке премии "Оскар" в Лос–Анджелесе. Фото: google.com

Сейчас голливудский актер имеет очень теплые и близкие отношения со своей мамой, с которой он довольно часто ходит на различные мероприятия и церемонии. Леонардо Ди Каприо отмечает, что он очень благодарен своей маме за любовь и заботу.

"Мама – центр моей жизни. Она – настоящее сокровище, и именно такую, как она, женщину я и ищу!", – признался голливудский актер Леонардо Ди Каприо.

В этом году его матери исполнится 80 лет, но этот возраст для нее – только цифра, ведь выглядит она в свои годы достаточно хорошо.

Напомним, мы писали о том, что американский актер Леонардо Ди Каприо внес большой вклад в фонд Елены Зеленской.

Ранее мы рассказывали, что папарацци сняли, как Леонардо Ди Каприо отдыхает на яхте с молодой девушкой.

Также мы сообщали о том, что известный актер Леонардо Ди Каприо устроил шумную вечеринку.