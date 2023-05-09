Що відомо про мати Леонардо Ді Капріо – як вона виглядає

Актор Леонардо Ді Капріо під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

У мережі показали, як виглядає рідна мати відомого американського актора та зірки Голлівуду Леонардо Ді Капріо. Дивлячись на фотографію, можна побачити, наскільки близькими вони є, адже вони досить багато часу проводять разом.

Про це повідомляє портал "Mirror"

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Леонардо Ді Капріо з’явився на світ у Лос–Анджелесі у сім’ї автора коміксів Джорджа Ді Капріо та секретарки суду Ірмелін Інденбіркен. На жаль, коли хлопчику виповнився всього лише один рік, його батьки вирішили розлучитися.

Тому маленький Лео залишився жити з мамою у місці, де було багато злочинів та насилля. Але його мати дуже сильно працювала на кількох роботах, щоб дати своїй дитині найкраще та вивезти маленького Лео з неблагодійного району.

Зірка Голлівуду Леонардо Ді Капріо з мамою на церемонії вручення премії "Золотий глобус 2014" у Лос–Анджелесі. Фото: East News

Коли Ірмелін помітила талант у свого сина, вона намагалася розвинути його, віддавши його на різні кастинги та прослуховування. Протягом всього його життя жінка намагалася дати своєму синові все, чого вона не отримала свого часу від батьків.

У школі Леонардо Ді Капріо не захотів довго затримуватися, тому покинув її та акцентував свою увагу на акторській кар’єрі, щоб почати заробляти. Його мати спочатку не підтримала сина, але згодом вона змінила свою думку. Тому американський актор дуже вдячний їй за підтримку.

Зірка Голлівуду Леонардо Ді Капріо з мамою на червоній доріжці премії "Оскар" у Лос–Анджелесі. Фото: google.com

Зараз голлівудський актор має дуже теплі та близькі стосунки зі своєю мамою, з якою він досить часто ходить на різні заходи та церемонії. Леонардо Ді Капріо зазначає, що він дуже вдячний своїй мамі за любов та турботу.

"Мама – центр мого життя. Вона – справжній скарб, і саме таку, як вона, жінку я і шукаю!", – зізнався голлівудський актор Леонардо Ді Капріо.

Цього року його мати виповниться 80 років, але цей вік для неї – це лише цифра, адже виглядає вона у свої роки досить добре.

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