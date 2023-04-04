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Ді Капріо спростував чутки про роман з відомою телеведучою: хто вона та що кажуть джерела

4 квітня 2023 13:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Голлівудського актора Леонардо Ді Капріо помітили в одному з нічних клубів Нью-Йорка в компанії ведучої популярного у Великій Британії реаліті-шоу "Острів кохання" Маєю Джамою. Таблоїди стверджують, що між кінозіркою та 28-річною шоувумен роман.

Втім видання  Daily Mail пише, що актор ці чутки спростував.

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Подробиці 

У ЗМІ продовжують обговорювати ймовірні стосунки Леонардо з Джамою, оскільки Ді Капріо і раніше не раз спростовував новини про свої романи, воліючи тримати особисте життя в таємниці.

За словами інсайдерів, знаменитості часто проводять час разом і ходять на побачення. Вони познайомилися через спільних друзів, після чого 48-річний актор відправив шоувумен троянди. У лютому вони провели разом два вечори поспіль на вечірках премії BAFTA у Лондоні. Минулого місяця Маю та Леонардо побачили, коли вони разом із друзями виходили з нічного клубу у Парижі, а нещодавно вони вже були у Нью-Йорку.

"Вони обидва нещодавно вийшли з довгих стосунків і не хочуть поспішати — вони розважаються і дивляться на те, як розвивається їхній роман. Вони живуть у різних країнах, і у Маї раніше були стосунки на відстані. Вона знає, що це. Лео доглядає за нею, йому подобається проводити з нею час", — розповіло виданню джерело. 

Минулого року Мая Джама розірвала заручини з австралійським баскетболістом Беном Сіммонсом, разом з яким прожила один рік. Ді Капріо ж розійшовся з моделлю Камілою Моррон після чотирьох років стосунків.

Водночас американське видання ET опублікувало іншу інформацію: за даними інсайдерів, Леонардо продовжує проводити час з супермоделлю Джіджі Хадід, з якою йому раніше приписували роман. Офіційні заяви стосовно особистого життя голлівудський кіноактор традиційно не поспішає робити. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Леонардо Ді Капріо нагородив новопризначену міністерку Бразилії. Також ми розповідали, що Ді Капріо прокоментував свою допомогу Фундації Олени Зеленської.

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