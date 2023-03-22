Ведущая марафона "Єдині новини" Мосейчук впервые показала домашнего питомца

Ведущая телемарафона "Єдині новини" Наталья Мосейчук

Ведущая телемарафона "Единые новости" Наталья Мосейчук поделилась подробностями закулисья своего YouTube-канала и впервые познакомила с домашним любимцем.

Об этом сообщает пресс-служба канала 1+1.

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Телеведущая опубликовала видео в TikTok, на котором позировала собачка по прозвищу Филимон. Домашний любимец появился в звездной семье еще до полномасштабного вторжения россии в Украину, полтора года назад.

"Хотя он, убеждена, думает, что хозяином на самом деле он, а мы, "кожаные", его подчиненные. По крайней мере, его поведение выдает именно такие его мысли. Мы рады, что он появился до войны. Одним словом — 2,5 кг сплошного счастья и радости. Хвостатый эндорфин и безоговорочный хозяин дома", — рассказала Мосейчук.

Домашние питомцы стали поддержкой для многих украинцев во время войны. Также неравнодушны не забывают и о бездомных животных. У Мосейчук всегда есть что-то вкусненькое для тех, кто живет возле ее дома.

Напомним, ранее мы писали, что ведущая телемарафона "Єдині новини" Маричка Падалко установила личный спортивный рекорд перед поездкой на Бостонский марафон в США. Также мы рассказывали, что немецкое медиа заставляло украинскую телеведущую Каролину Ашион делать фейковые сюжеты о полномасштабной войне.