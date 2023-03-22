Ведуча марафону "Єдині новини" Мосейчук вперше показала домашнього улюбленця

Ведуча телемарафону "Єдині новини" Наталія Мосейчук

Ведуча телемарафону "Єдині новини" Наталія Мосейчук поділилася подробицями залаштунків свого YouTube-каналу та вперше познайомила з домашнім улюбленцем.

Про це повідомляє пресслужба каналу 1+1.

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Телеведуча опублікувала відео у TikTok, на якому позував песик на прізвисько Філімон. Домашній улюбленець з’явився в зірковій родині ще до повномасштабного вторгнення рф в Україну, півтора року тому.

"Хоча він, переконана, думає, що господарем є насправді він, а ми, "шкіряні", його підлеглі. Принаймні його поведінка видає саме такі його думки. Ми тішимося, що він з’явився до війни. Одним словом — 2,5 кг суцільного щастя і радості. Хвостатий ендорфін і беззаперечний хазяїн дому", — розповіла Мосейчук.

Домашні улюбленці стали підтримкою для багатьох українців під час війни. Також небайдужі не забувають і про бездомних тварин. Мосейчук також завжди має щось смачненьке для тих, хто живе біля її будинку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ведуча телемарафону "Єдині новини" Марічка Падалко встановила особистий спортивний рекорд перед поїздкою на Бостонський марафон у США. Також ми розповідали, що німецьке медіа змушувало українську телеведучу Кароліну Ашіон робити фейкові сюжети про повномасштабну війну.