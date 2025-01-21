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Ведущий украинского реалити-шоу вспомнил о буллинге в школе

21 января 2025 20:49
Евгений Берестюк - Редактор
Андрей Черепущак, известный как Галицкая Дева, откровенно о буллинге в детстве
Блогер, телеведущий Андрей Черепущак. Фото: Instagram/cherepushchak_andriy
Евгений Берестюк - Редактор

Блогер Андрей Черепущак, известный как Галицкая Дива, стал ведущим реалити-шоу "Мама, ваш вихід!" на "Новом канале". На фоне жесткого избиения группой подростков девушки в Белой Церкви (Киевская область) пиар-служба телеканала напомнила о непростом детстве инфлюенсера.

Об этом он ранее рассказывал на YouTube-проекте "Квиток на Марс".

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По словам блогера, за которым лишь в Instagram следят более 340 тысяч фолловеров, он из маленького села. А когда приехал в Киев, увидел совсем другой мир.

"Для меня это был рай, потому что в сельской школе меня травили, я постоянно ловил на себе насмешливые взгляды. Когда проходил мимо других учеников, они смотрели на меня, обсуждали и смеялись. Но меня никогда не били, не было такого. А вот социальный словесный абъюз был всегда. Обзывали меня капитально", — признался Андрей Черепущак.

Из-за насмешек Андрей боялся идти домой, поэтому часами прятался от обид под другим подъездом. Он жил в доме, где и старшие парни и девушки. Эта компания любила сидеть под подъездом.

"Они сидели там не для того, чтобы меня побить или еще что-то сделать, просто лузгали семечки. Как-то я выходил из дома и услышал, как в мою сторону прилетели оскорбительные слова, и меня это очень задело. Поэтому каждый день после школы я до девяти часов вечера ждал возле другого подъезда, пока они уйдут. Делал это, только чтобы не проходить мимо и не услышать новую порцию г**на", — признался блогер.

Напомним, ранее мы писали, что телеведущий Григорий Решетник повеселил сеть забавной пародией на президента США Дональда Трампа. Также мы рассказывали, что группа Ziferblat обнародовала тизер песни для Евровидения.

блогеры украинские звезды детство булинг воспоминания

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