Андрей Черепущак, известный как Галицкая Дева, откровенно о буллинге в детстве

Блогер, телеведущий Андрей Черепущак. Фото: Instagram/cherepushchak_andriy

Блогер Андрей Черепущак, известный как Галицкая Дива, стал ведущим реалити-шоу "Мама, ваш вихід!" на "Новом канале". На фоне жесткого избиения группой подростков девушки в Белой Церкви (Киевская область) пиар-служба телеканала напомнила о непростом детстве инфлюенсера.

Об этом он ранее рассказывал на YouTube-проекте "Квиток на Марс".

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По словам блогера, за которым лишь в Instagram следят более 340 тысяч фолловеров, он из маленького села. А когда приехал в Киев, увидел совсем другой мир.

"Для меня это был рай, потому что в сельской школе меня травили, я постоянно ловил на себе насмешливые взгляды. Когда проходил мимо других учеников, они смотрели на меня, обсуждали и смеялись. Но меня никогда не били, не было такого. А вот социальный словесный абъюз был всегда. Обзывали меня капитально", — признался Андрей Черепущак.

Из-за насмешек Андрей боялся идти домой, поэтому часами прятался от обид под другим подъездом. Он жил в доме, где и старшие парни и девушки. Эта компания любила сидеть под подъездом.

"Они сидели там не для того, чтобы меня побить или еще что-то сделать, просто лузгали семечки. Как-то я выходил из дома и услышал, как в мою сторону прилетели оскорбительные слова, и меня это очень задело. Поэтому каждый день после школы я до девяти часов вечера ждал возле другого подъезда, пока они уйдут. Делал это, только чтобы не проходить мимо и не услышать новую порцию г**на", — признался блогер.

Напомним, ранее мы писали, что телеведущий Григорий Решетник повеселил сеть забавной пародией на президента США Дональда Трампа. Также мы рассказывали, что группа Ziferblat обнародовала тизер песни для Евровидения.