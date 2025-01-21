Андрій Черепущак, відомий як Галицька Діва, відверто про булінг в дитинстві

Блогер, телеведучий Андрій Черепущак. Фото: Instagram/cherepushchak_andriy

Блогер Андрій Черепущак, відомий як Галицька Діва, став ведучим реаліті-шоу "Мамо, ваш вихід!" на "Новому каналі". На тлі жорсткого побиття групою підлітків дівчини у Білій Церкві (Київська область) піар-служба телеканалу нагадала непросте дитинство інфлюєнсера.

Про це він раніше розповідав на YouTube-проєкті "Квиток на Марс".

Читайте також:

Андрій Черепущак про булінг у дитинстві

За словами блогера, за яким лише в Instagram стежать понад 340 тисяч фоловерів, він з маленького села. А коли приїхав до Києва — побачив зовсім інший світ.

"Для мене це був рай, бо в сільській школі мене цькували, я постійно ловив на собі насмішкуваті погляди. Коли проходив повз інших учнів, вони дивилися на мене, обговорювали та сміялися. Але мене ніколи не били, не було такого. А ось соціальний словесний аб’юз був завжди. Обзивали мене капітально", — зізнався Андрій Черепущак.

Через насмішки Андрій боявся йти додому, тому годинами ховався від образ під іншим під’їздом. Він жив у будинку, де мешкали також старші за нього хлопці та дівчата. Ця компанія любила сидіти під під’їздом.

"Вони сиділи там не для того, щоб мене побити чи ще щось зробити, просто лузали насіння. Якось я виходив з дому й почув, як у мій бік прилетіли образливі слова, і мене це дуже зачепило. Тому щодня після школи я до дев'ятої години вечора чекав біля іншого під’їзду, поки вони підуть. Робив це, тільки щоб не проходити повз і не почути нову порцію л**на", — зізнався блогер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведучий Григорій Решетнік повеселив мережу кумедною пародією на президента США Дональда Трампа. Також ми розповідали, що гурт Ziferblat оприлюднив тізер пісні для Євробачення.