Ziferblat презентував тизер треку для Євробачення — відео

Ziferblat зачарували тизером пісні для Євробачення
Гурт Ziferblat дропнув тизер свого конкурсного треку "Bird of Pray" для Нацвідбору на Євробачення. Минулого року вони були за крок від перемоги і вирішили знову спробувати свої сили.
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Ziferblat презентував тизер треку для Євробачення
Гурт Ziferblat привідкрив завісу щодо свого конкурсного треку "Bird of Pray". У тизері — стильна естетика та лаконічність, яка нагадує перегортання сторінок глянцевого журналу. Режисером кліпу виступив Ілля Дуцик.
"Це ще один доказ того, як фірмово і сучасно може звучати нова хвиля української поп-музики", — розповідають виконавці.
Шанувальники артистів вже прокоментували тизер:
- Божечки, хоч би вас обрали.
- Це підпал, найкращі!
- Я в шоці, наскільки це гарно!
Нагадаємо, хто став десятим учасником Нацвідбору Євробачення. Також учасник конкурсу Муаяд Абдельрахім втрапив у скандал через російськомовні пісні та жарти над покійною мовознавицею Іриною Фаріон.
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