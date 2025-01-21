Ziferblat презентував тизер треку для Євробачення — відео

Український гурт Ziferblat. Фото: пресреліз

Гурт Ziferblat дропнув тизер свого конкурсного треку "Bird of Pray" для Нацвідбору на Євробачення. Минулого року вони були за крок від перемоги і вирішили знову спробувати свої сили.

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Гурт Ziferblat привідкрив завісу щодо свого конкурсного треку "Bird of Pray". У тизері — стильна естетика та лаконічність, яка нагадує перегортання сторінок глянцевого журналу. Режисером кліпу виступив Ілля Дуцик.

"Це ще один доказ того, як фірмово і сучасно може звучати нова хвиля української поп-музики", — розповідають виконавці.

Шанувальники артистів вже прокоментували тизер:

Божечки, хоч би вас обрали.

Це підпал, найкращі!

Я в шоці, наскільки це гарно!

Нагадаємо, хто став десятим учасником Нацвідбору Євробачення. Також учасник конкурсу Муаяд Абдельрахім втрапив у скандал через російськомовні пісні та жарти над покійною мовознавицею Іриною Фаріон.