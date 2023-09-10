Венецианский кинофестиваль объявил имена победителей: фото с церемонии

Актриса Кейли Спейни. Фото: Reuters

В Италии завершился 80-й Венецианский кинофестиваль, старейший в мире. Члены жюри объявили имена победителей, а знаменитости прошлись по красной дорожке.

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Главную награду "Золотой лев" получил фильм "Бедные-несчастные" режиссера Йоргоса Лантимоса, в котором сыграли Эмма Стоун, Виллем Дефо, Марк Руффало, Рами Юссеф и другие звезды.

Лента рассказывает о молодой женщине по имени Белла Бакстер, которую вернули к жизни благодаря ученому доктору. Поначалу наивная, Белла стремится познать окружающий мир, хотя и находится под защитой Бакстера. Желая увидеть больше, она убегает со ловким и развратным адвокатом и отправляется в путешествие по континентам.

Режиссер Йоргос Лантимос. Фото: Reuters

Другие победители

"Серебряный лев" (награда за лучшую режиссуру) — Маттео Гарроне ("Я — капитан")

Гран-при жюри — "Зла не существует" (Рюсуке Хамагути)

Лучший сценарий — Пабло Ларраин и Гильермо Калдерон ("Граф").

Специальный приз жюри — Агнешка Голланд ("Зеленая граница").

"Кубок Вольпи" за лучшую мужскую роль — Питер Сарсгаард ("Память" Мишеля Франко).

"Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль — Кейли Спейни ("Присцилла" Софии Копполы).

Премия имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют — Сейду Сарр ("Я — капитан").

Режиссер Агнешка Голланд. Фото: Reuters

Торжественная церемония

Из-за забастовки сценаристов и актеров в Голливуде на красную дорожку кинофестиваля этого года не вышли многие знаменитости. Впрочем, папарацци запечатлели лауреатов и гостей премии.

Режиссер Элис Диоп. Фото: Reuters

Актер Питер Сарсгаард. Фото: Reuters

Актриса Кейли Спейни. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы рассказывали, что бывшая девушка актера Леонардо Ди Каприо посетила кинофестиваль. Также мы рассказывали, что Литва отменила ежегодный фестиваль фейерверков из-за украинцев.