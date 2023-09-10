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Венецианский кинофестиваль объявил имена победителей: фото с церемонии

10 сентября 2023 12:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Венецианский кинофестиваль объявил имена победителей: фото с церемонии
Актриса Кейли Спейни. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Италии завершился 80-й Венецианский кинофестиваль, старейший в мире. Члены жюри объявили имена победителей, а знаменитости прошлись по красной дорожке.

Новинии.LIVE расскажет подробнее.

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Подробности

Главную награду "Золотой лев" получил фильм "Бедные-несчастные" режиссера Йоргоса Лантимоса, в котором сыграли Эмма Стоун, Виллем Дефо, Марк Руффало, Рами Юссеф и другие звезды.

Лента рассказывает о молодой женщине по имени Белла Бакстер, которую вернули к жизни благодаря ученому доктору. Поначалу наивная, Белла стремится познать окружающий мир, хотя и находится под защитой Бакстера. Желая увидеть больше, она убегает со ловким и развратным адвокатом и отправляется в путешествие по континентам.

Режиссер Йоргос Лантимос. Фото: Reuters

Другие победители

  • "Серебряный лев" (награда за лучшую режиссуру) — Маттео Гарроне ("Я — капитан")
  • Гран-при жюри — "Зла не существует" (Рюсуке Хамагути)
  • Лучший сценарий — Пабло Ларраин и Гильермо Калдерон ("Граф").
  • Специальный приз жюри — Агнешка Голланд ("Зеленая граница").
  • "Кубок Вольпи" за лучшую мужскую роль — Питер Сарсгаард ("Память" Мишеля Франко).
  • "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль — Кейли Спейни ("Присцилла" Софии Копполы).
  • Премия имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют — Сейду Сарр ("Я — капитан").
Агнешка Голланд
Режиссер Агнешка Голланд. Фото: Reuters

Торжественная церемония

Из-за забастовки сценаристов и актеров в Голливуде на красную дорожку кинофестиваля этого года не вышли многие знаменитости. Впрочем, папарацци запечатлели лауреатов и гостей премии.

Элис Диоп
Режиссер Элис Диоп. Фото: Reuters
Питер Сарсгаард
Актер Питер Сарсгаард. Фото: Reuters
Кейли Спени
Актриса Кейли Спейни. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы рассказывали, что бывшая девушка актера Леонардо Ди Каприо посетила кинофестиваль. Также мы рассказывали, что Литва отменила ежегодный фестиваль фейерверков из-за украинцев.

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