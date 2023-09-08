Колишня дівчина Ді Капріо, яку він кинув після її 25-річчя, сяяла на відомому кінофестивалі

Акторка Камілла Морроне. Фото: Reuters

Днями відбувся прем'єрний показ картин Gonzo Girl. Зіркові гості вийшли на червону доріжку під час Міжнародного кінофестивалю в Торонто, який проходив у Royal Alexandra Theatre.

Про це пише Daily Mail.

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Серед запрошених була акторка та модель Каміла Морроне. Красуня, яку покинив актор Леонардо Ді Капріо лише за місць до її 25-річчя, вийшла на червону доріжку з актором Вільямом Дефо. Для виходу у світ Морроне обрала темну сукню з відкритими плечами.

Акторка Каміла Морроне. Фото: Reuters

Акторка Каміла Морроне. Фото: Reuters

Акторка Каміла Морроне та Вільям Дефо. Фото: Reuters

Каміла почала зустрічатися з Ді Капріо у 2018 році. Їй було 20, а йому — 43.

За словами інсайдерів пара досі бачиться, адже разом доглядає за собакою, яку завела ще під час лоудауну.

Нагадаємо, за місяць до дня народження Каміли пара розійшлася. Саме тому за актором пішла слава, ніби він зустрічається з дівчиною доки їй не виповнилось 25 років..

Раніше в мережу "злили" відео поцілунків Леонардо Ді Капріо з новою пасією.

Нагадаємо, екснаречена Ді Капріо приміряла відверте вбрання у стильній фотосесії.