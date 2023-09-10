Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Венеціанський кінофестиваль оголосив імена переможців: фото з церемонії arrow

Венеціанський кінофестиваль оголосив імена переможців: фото з церемонії

10 вересня 2023 12:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Венеціанський кінофестиваль оголосив імена переможців: фото з церемонії
Акторка Кейлі Спейні. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В Італії завершився 80-й Венеціанський кінофестиваль, який є найстарішим у світі. Члени журі оголосили імена переможців, а знаменитості пройшлись червоною доріжкою.

Новини.LIVE розкаже детальніше. 

Читайте також:

Подробиці

Головну нагороду "Золотий лев" отримав фільм "Бідні-нещасні" режисера Йоргоса Лантімоса, в якому зіграли Емма Стоун, Віллем Дефо, Марк Руффало, Рамі Юссеф та інші зірки.

Стрічка розповідає про молоду жінку на ім'я Белла Бакстер, яку повернули до життя завдяки вченому доктору. Спочатку наївна, Белла прагне пізнати навколишній світ, хоч і перебуває під захистом Бакстера. Бажаючи побачити більше, вона втікає зі спритним і розпусним адвокатом і вирушає у подорож континентами.

Режисер Йоргос Лантімос. Фото: Reuters

Інші переможці

  • "Срібний лев" (нагорода за найкращу режисуру) — Маттео Гарроне ("Я — капітан")
  • Гран-прі журі — "Зла не існує" (Рюсуке Хамагуті)
  • Найкращий сценарій — Пабло Ларраїн та Гільєрмо Калдерон ("Граф").
  • Спеціальний приз журі — Аґнешка Голланд ("Зелений кордон").
  • "Кубок Вольпі" за найкращу чоловічу роль — Пітер Сарсгаард ("Пам'ять" Мішеля Франка).
  • "Кубок Вольпі" за кращу жіночу роль — Кейлі Спейні ("Прісцилла" Софії Копполи).
  • Премія імені Марчелло Мастроянні за найкращий дебют — Сейду Сарр ("Я – капітан").
Аґнешка Голланд
Режисерка Аґнешка Голланд. Фото: Reuters

Урочиста церемонія

Через страйк сценаристів та акторів в Голлівуді на червону доріжку цьогорічного кінофестивалю не вийшли чимало знаменитостей. Втім, папараці сфотографували лауреатів та гостей премії. 

Еліс Діоп
Режисерка Еліс Діоп. Фото: Reuters
Пітер Сарсгаард
Актор Пітер Сарсгаард. Фото: Reuters
Кейлі Спені
Акторка Кейлі Спейні. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що колишня дівчина актора Леонардо Ді Капріо завітала на кінофестиваль. Також ми розповідали, що Литва скасувала щорічний фестиваль феєрверків через українців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

None

Чи означає військовий облік жінок автоматичну мобілізацію

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз