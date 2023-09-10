Венеціанський кінофестиваль оголосив імена переможців: фото з церемонії

Акторка Кейлі Спейні. Фото: Reuters

В Італії завершився 80-й Венеціанський кінофестиваль, який є найстарішим у світі. Члени журі оголосили імена переможців, а знаменитості пройшлись червоною доріжкою.

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Подробиці

Головну нагороду "Золотий лев" отримав фільм "Бідні-нещасні" режисера Йоргоса Лантімоса, в якому зіграли Емма Стоун, Віллем Дефо, Марк Руффало, Рамі Юссеф та інші зірки.

Стрічка розповідає про молоду жінку на ім'я Белла Бакстер, яку повернули до життя завдяки вченому доктору. Спочатку наївна, Белла прагне пізнати навколишній світ, хоч і перебуває під захистом Бакстера. Бажаючи побачити більше, вона втікає зі спритним і розпусним адвокатом і вирушає у подорож континентами.

Режисер Йоргос Лантімос. Фото: Reuters

Інші переможці

"Срібний лев" (нагорода за найкращу режисуру) — Маттео Гарроне ("Я — капітан")

Гран-прі журі — "Зла не існує" (Рюсуке Хамагуті)

Найкращий сценарій — Пабло Ларраїн та Гільєрмо Калдерон ("Граф").

Спеціальний приз журі — Аґнешка Голланд ("Зелений кордон").

"Кубок Вольпі" за найкращу чоловічу роль — Пітер Сарсгаард ("Пам'ять" Мішеля Франка).

"Кубок Вольпі" за кращу жіночу роль — Кейлі Спейні ("Прісцилла" Софії Копполи).

Премія імені Марчелло Мастроянні за найкращий дебют — Сейду Сарр ("Я – капітан").

Режисерка Аґнешка Голланд. Фото: Reuters

Урочиста церемонія

Через страйк сценаристів та акторів в Голлівуді на червону доріжку цьогорічного кінофестивалю не вийшли чимало знаменитостей. Втім, папараці сфотографували лауреатів та гостей премії.

Режисерка Еліс Діоп. Фото: Reuters

Актор Пітер Сарсгаард. Фото: Reuters

Акторка Кейлі Спейні. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що колишня дівчина актора Леонардо Ді Капріо завітала на кінофестиваль. Також ми розповідали, що Литва скасувала щорічний фестиваль феєрверків через українців.