Джессіка Честейн засліпила виходом у золотій сукні на Венеціанському кінофестивалі

Акторка Джессіка Честейн. Фото: Reuters

Джессіка Честейн відвідала прем'єру фільму "Пам'ять". Акторка засліпила гламурним образом на 80-му щорічному Венеціанському кінофестивалі.

Про це пише Daily Mail.

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46-річна зірка "Інтерстеллар" виглядала фантастично на червоній доріжці в розкішній рожево-золотистій сукні з блискітками та глибоким V-подібним декольте. Красуня доповнила гламурний ансамбль парою діамантових сережок-крапельок і золотими каблучками. Пишне каштанове волосся та гламурний макіяж доповнили образ.

Акторка Джессіка Честейн. Фото: Reuters

Акторка Джессіка Честейн. Фото: Reuters

Акторка Джессіка Честейн. Фото: Reuters

Акторка Джессіка Честейн. Фото: Reuters

Прем’єра "Пам’яті" відбулася після того, як Джессіка підтримала страйки SAG-AFTRA під час Венеціанського кінофестивалю, одягнувши футболку з логотипом протесту. Венеціанський кінофестиваль 2023 року набагато стриманіший, ніж минулі роки, оскільки більшість Голлівуду вирушила на страйки.

Нагадаємо, донька легендарного Міка Джаггера "вигуляла" прозору сукню на Венеціанському кінофестивалі.

Раніше вдова Елвіса Преслі вийшла на червону доріжку Венеціанського кінофестивалю.