Звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега показала себя в откровенном виде – фото

Дженна Ортега в сериале "Уэнздей". Фото: Backgrid

Молодая американская актриса и звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега показала себя в довольно взрослом образе, удивив публику своим внешним видом. Известная телезвезда показала себя в пикантном наряде, представ перед камерой в откровенной позе.

Соответствующими снимками Дженна Ортега поделилась на своей странице в Instagram.

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Недавно на большие экраны вышел готический детектив "Уэнздей", который сразу же получил много положительных отзывов и стал популярным сериалом. Главная звезда детектива, американская актриса Дженна Ортега, показала невероятную игру на камеру.

Именно после этого сериала Дженна Ортега получила наибольшую популярность по всему миру. Сейчас за ее личной жизнью в соцсети Instagram следят более 40 миллионов человек. Сама Дженна не прочь делиться с поклонниками моментами своей жизни.

Не стесняется она также делиться и откровенными фотографиями, где она предстает в разных образах. В этот раз актриса показала несколько фото, находясь за кулисами вечерней музыкально-юмористической передачи Saturday Night Live.

На фотографиях молодая американская звезда предстала в прозрачном наряде черного цвета. На ней были одеты черные колготки и видно было ее декольте, которое она подчеркнула своим костюмом.

"За кулисами на SNL. Такой классный опыт. Я просто чувствую искреннюю благодарность всем, кто приобщился к этому, забавным людям в Нью-Йорке, моей замечательной команде HMU. Безумное время", – подписала свои фотографии американская актриса.

Напомним, мы писали, что американская актриса Дженна Ортега стала амбассадором немецкого бренда Adidas.

Ранее мы рассказывали, что звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега показала себя в школьной форме на вечеринке Netflix.

Также мы сообщали, что звезду сериала "Уэнздей" Дженну Ортегу раскритиковали за пандемию коронавируса.