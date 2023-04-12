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Венздей вже не та: акторка Дженна Ортега у прозорому вбранні показала, як вона подорослішала

12 квітня 2023 20:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега показала себе у відвертому вигляді – фото
Дженна Ортега в серіалі "Венздей". Фото: Backgrid
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молода американська акторка і зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега показала себе у досить дорослому образі, здивувавши публіку своїм зовнішнім виглядом. Відома телезірка показала себе у пікантному наряді, поставши перед камерою у відвертій позі.

Відповідними знімками Дженна Ортега поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Нещодавно на великі екрани вийшов готичний детектив "Венздей", який одразу ж отримав багато позитивних відгуків та став популярним серіалом. Головна зірка детективу, американська акторка Дженна Ортега, показала неймовірну гру на камеру.

Саме після цього серіалу Дженна Ортега отримала найбільшу популярність у всьому світі. Зараз за її особистим життям в соцмережі Instagram стежить більше 40 мільйонів людей. Сама Дженна не проти ділитися з шанувальниками моментами свого життя.

Сериал "Уэнздей"

Не соромиться вона також ділитися і відвертими фотографіями, де вона постає у різних образах. Цього разу акторка показала кілька фото, знаходячись за лаштунками вечірньої музично-гумористичної передачі Saturday Night Live.

На фотографіях молода американська зірка постала у прозорому вбранні чорного кольору. На ній були одягнені чорні колготи та було видно її декольте, яке вона підкреслила своїм костюмом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jenna Ortega (@jennaortega)

"За лаштунками на SNL. Такий класний досвід. Я просто відчуваю щиру вдячність усім, хто долучився до цього, кумедним людям у Нью-Йорку, моїй чудовій команді HMU. Божевільний час", – підписала свої фотографії американська акторка.

Нагадаємо, ми писали, що американська акторка Дженна Ортега стала амбасадоркою німецького бренду Adidas.

Раніше ми розповідали, що зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега показала себе у шкільній формі на вечірці Netflix.

Також ми повідомляли, що зірку серіалу "Венздей" Дженну Ортегу розкритикували за пандемію коронавіруса.

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