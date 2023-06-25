Внебрачный сын Шварценеггера ошеломил телом бодибилдера

Сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна. Фото: instagram.com/joebaena/

Сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна пошел по стопам отца. Парень приобрел впечатляющую физическую форму.

Снимками из спортзала Джозеф поделился в Instagram.

Читайте также:

Пример для подражания

Сын Арнольда Шварценеггера показал тело бодибилдера. Парень уделяет тренировкам много времени. Джозеф ходит в тот же тренажерный зал, куда впервые в молодости пришел его звездный папа.

"Когда я приехал в Америку, я пошел в зал еще до того, как отправился в свою первую квартиру. Тренажерный зал стал моим домом. Он был как семья для меня. Тогда фитнесс не был слишком популярен, но смотрите, чего мы достигли за 50 лет. Сейчас все занимаются спортом", — сказал в свое время Арнольд Шварценеггер.

Звезда признался, что сейчас продолжает много заниматься в спортзале, несмотря на возраст.

"Я забочусь о собственном теле, это как терапия в то же время. Занимаюсь быстрее, легче, но делаю все правильно, стараюсь оставаться молодым. Я хочу оставаться живым, сниматься в кино. В спортзале ты не только тренируешь тело, но и мозг, мыслишь более положительно. Мое тело и бодибилдинг дали мне все. Не знаю, смог ли бы точно понимать, чего хочу в жизни, если бы не это, смог бы стать успешным?" — сказал звезда боевиков.

Джозеф появился месяц спустя после рождения младшего сына Шварценеггера и Марии Шрайвер. Именно жена актера первой поняла, что мальчик, который часто бывает в ее доме — сын ее мужа. Вскоре о внебрачном ребенке узнал муж горничной Шварценеггера, Милдред Баэна.

После этого брак Арнольда Шварценеггера с Марией Шрайвер распался. Актер стал сближаться с мальчиком, купил любовнице и сыну роскошный дом, помогал деньгами и дарил дорогие подарки. Теперь Джозеф и Арнольд очень близки.

Сын Шварценеггера работает риэлтером, фитнес-моделью и диджеем. Также юноша строит карьеру актера. Сейчас в производстве 5 картин с его участием.

Ранее актер Арнольд Шварценеггер признался, что, несмотря на то, что любит своего внебрачного сына, ему стыдно за свою измену. Актер не хотел причинять боль экс-жене Марии Шрайвер.

Напомним, в Вене прошел международный саммит голливудского актера, политика, бывшего губернатора американского штата Калифорния Арнольда Шварценеггера. На Austrian World Summit 75-летний Арни пригласил украинскую группу Kalush Orchestra.