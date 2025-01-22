Брэд Питт и Инес де Рамон отложили свадьбу — причина

Актер Брэд Питт с возлюбленной Инес де Рамон. Фото: Reuters

Голливудский актер Брэд Питт планирует сыграть свадьбу со своей девушкой Инес де Рамон. Однако между влюбленными возник спор, и теперь долгожданный брак под большим вопросом.

Об этом пишет In Touch.

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Инсайдеры рассказали, что актер Брэд Питт хочет составить брачный договор, а вот модель Инес де Рамон категорически против. Она не хочет потерять свои права.

"Свадьба отложена. Основная причина в том, что она отказывается подписывать брачное соглашение. Инес не хочет полностью отказываться от своих прав. Это стало болезненной темой для них обоих", — сообщил источник.

В то же время планы относительно свадьбы отложили и из-за скандального развода Питта с актрисой Анджелиной Джоли. Они 8 лет судились и лишь недавно закончили это дело.

Напомним, на каких условиях развелись Анджелина Джоли и Брэд Питт. Также мы рассказывали, как чувствует себя актриса в одиночестве без бывшего мужа.