Анджеліна Джолі вперше заговорила про самотність — деталі

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: instagram.com/voguemexico/

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі розповіла, що почувається самотньою на тлі скандального розлучення з колишнім чоловіком Бредом Піттом. Вони досі судяться за майно.

Про це пише The Sun.

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Анджеліна Джолі зізналась про самотність

Колишня зіркова пара розлучилась 8 років тому, але досі продовжує судитися через французький виноградник. Вже чимало років Анджеліна Джолі не має стосунків і вперше відверто зізналась, що більшість часу проводить на самоті.

Вона розповідала, що розуміє оперну співачку Марію Каллас, яку зіграла в фільмі "Марія", як ніхто інший.

"У мене є діти, яких я люблю, але, я часто самотня, я відчуваю, що ототожнюю себе із самотністю, яку вона відчуває", — казала Джолі.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт. Фото: Reuters

Нагадаємо, акторам та експодружжю Анджеліні Джолі та Бреду Пітту пропонують зіграти разом в новому фільмі. Також актора зізналась, ким би працювала, якби зазнала невдачі в акторстві.