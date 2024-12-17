Анджеліна Джолі вперше заговорила про самотність — деталі

Життя без Пітта — Джолі зізналась, що почувається самотньою
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі розповіла, що почувається самотньою на тлі скандального розлучення з колишнім чоловіком Бредом Піттом. Вони досі судяться за майно.
Про це пише The Sun.
Анджеліна Джолі зізналась про самотність
Колишня зіркова пара розлучилась 8 років тому, але досі продовжує судитися через французький виноградник. Вже чимало років Анджеліна Джолі не має стосунків і вперше відверто зізналась, що більшість часу проводить на самоті.
Вона розповідала, що розуміє оперну співачку Марію Каллас, яку зіграла в фільмі "Марія", як ніхто інший.
"У мене є діти, яких я люблю, але, я часто самотня, я відчуваю, що ототожнюю себе із самотністю, яку вона відчуває", — казала Джолі.
Нагадаємо, акторам та експодружжю Анджеліні Джолі та Бреду Пітту пропонують зіграти разом в новому фільмі. Також актора зізналась, ким би працювала, якби зазнала невдачі в акторстві.
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