Бред Пітт та Інес де Рамон відклали весілля — причина

Актор Бред Пітт з коханою Інес де Рамон. Фото: Reuters

Голлівудський актор Бред Пітт планує зіграти весілля зі своєю дівчиною Інес де Рамон. Однак, між закоханими виникла суперечка і тепер довгоочікуваний шлюб під великим питанням.

Про це пише In Touch.

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Інсайдери розповіли, що актор Бред Пітт хоче скласти шлюбний договір, а ось модель Інес де Рамон категорично проти. Вона не хоче втратити свої права.

"Весілля відкладено. Основна причина в тому, що вона відмовляється підписувати шлюбну угоду. Інес не хоче повністю відмовлятися від своїх прав. Це стало болючою темою для них обох", — повідомило джерело.

Водночас плани щодо весілля відклали і через скандальне розлучення Пітта з акторкою Анджеліною Джолі. Вони 8 років судились і лише нещодавно закінчили цю справу.

Нагадаємо, на яких умовах розлучились Анджеліна Джолі та Бред Пітт. Також ми розповідали, як почувається акторка на самоті без колишнього чоловіка.