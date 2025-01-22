Бред Пітт та Інес де Рамон відклали весілля — причина

Весілля Бреда Пітта та Інес де Рамон під загрозою зриву
Голлівудський актор Бред Пітт планує зіграти весілля зі своєю дівчиною Інес де Рамон. Однак, між закоханими виникла суперечка і тепер довгоочікуваний шлюб під великим питанням.
Про це пише In Touch.
Бреда Пітта та Інес де Рамон розсварив шлюбний договір
Інсайдери розповіли, що актор Бред Пітт хоче скласти шлюбний договір, а ось модель Інес де Рамон категорично проти. Вона не хоче втратити свої права.
"Весілля відкладено. Основна причина в тому, що вона відмовляється підписувати шлюбну угоду. Інес не хоче повністю відмовлятися від своїх прав. Це стало болючою темою для них обох", — повідомило джерело.
Водночас плани щодо весілля відклали і через скандальне розлучення Пітта з акторкою Анджеліною Джолі. Вони 8 років судились і лише нещодавно закінчили цю справу.
Нагадаємо, на яких умовах розлучились Анджеліна Джолі та Бред Пітт. Також ми розповідали, як почувається акторка на самоті без колишнього чоловіка.
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