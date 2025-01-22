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Весілля Бреда Пітта та Інес де Рамон під загрозою зриву

22 січня 2025 09:00
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Бред Пітт та Інес де Рамон відклали весілля — причина
Актор Бред Пітт з коханою Інес де Рамон. Фото: Reuters
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Голлівудський актор Бред Пітт планує зіграти весілля зі своєю дівчиною Інес де Рамон. Однак, між закоханими виникла суперечка і тепер довгоочікуваний шлюб під великим питанням.

Про це пише In Touch.

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Інсайдери розповіли, що актор Бред Пітт хоче скласти шлюбний договір, а ось модель Інес де Рамон категорично проти. Вона не хоче втратити свої права. 

"Весілля відкладено. Основна причина в тому, що вона відмовляється підписувати шлюбну угоду. Інес не хоче повністю відмовлятися від своїх прав. Це стало болючою темою для них обох", — повідомило джерело. 

Водночас плани щодо весілля відклали і через скандальне розлучення Пітта з акторкою Анджеліною Джолі. Вони 8 років судились і лише нещодавно закінчили цю справу. 

Нагадаємо, на яких умовах розлучились Анджеліна Джолі та Бред Пітт. Також ми розповідали, як почувається акторка на самоті без колишнього чоловіка. 

шлюб Анджеліна Джолі Бред Пітт весілля криза

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09:12 Смартфон повністю завис — 6 причин і що з цим робити

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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