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Жінка відправила Бреду Пітту майже мільйон євро — але є нюанс

14 січня 2025 21:56
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Жінка заплатила за спілкування з фейковим Бредом Піттом майже мільйон євро
Американський актор Бред Пітт. Фото: Instagram/bradpittofflcial
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Американського актора Бреда Пітта використали шахраї, яким вдалося отримати від 53-річної француженки 830 тисяч євро. Аферисти згенерували фото кінозірки у фотошопі та залучили штучний інтелект. 

Про це повідомляє видання The Telegraph

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Дизайнерка інтер’єру на ім’я Енн подала скаргу на шахрайство та відкрила краудфандинговий рахунок для покриття судових витрат після того, як аферисти залишили її майже без грошей. Француженка познайомилась з людиною, яка представилась Бредом Піттом. Енн отримувала фото актора. 

Жертва афера Бред Пітт
Жертва афери (ліворуч) та несправжній Бред Пітт. Фото: The Telegraph

Заради кохання з Піттом вона розлучилася зі своїм чоловіком, який є мільйонером. Енн листувалася з фейковим актором, а потім з нею зв’язалася жінка, яка представилась Джейн Еттою Пітт. Це справжнє ім'я матері актора. Вона заявила француженці: "Моєму синові потрібна така жінка, як ти".

Енн не приховувала, що вона відносно новачок у соціальних мережах. Француженка попросила підтвердити особу чоловіка та отримала зображення його паспорта, повідомлення від людей, які ймовірно близькі до актора, а також фотографії та відео, згенеровані ШІ.

"Я думала, що він зробив ці фотографії для мене", — заявила Енн.

Згодом псевдо Пітт надіслав їй розкішні подарунки, але заявив: жінці  доведеться заплатити 9000 євро митних зборів, щоб отримати їх, оскільки його рахунки були заморожені через судовий процес з його колишньою дружиною Анджеліною Джолі. 

Згодом Енн повірила, що її коханий у лікарні й потребує грошей, щоб оплатити лікування раку нирки. Вона перерахувала 60 тисяч євро на рахунок у Туреччині. Згодом вона заплатила ще більше.

Псевдоактор Бред Пітт
Зображення Бреда Пітта після обробки ШІ, які отримувала Енн. Фото: The Telegraph

Енн викрила аферистів, коли в таблоїдах побачила відпочинок справжнього Бреда Пітта з його партнеркою Інес де Рамон. Після трьох спроб покінчити життя самогубством Енн була госпіталізована в клініку, що спеціалізується на депресії.

Це не перший випадок, коли шахраї використовують Бреда Пітта в подібних аферах. У вересні минулого року в Іспанії заарештували п’ятьох людей, які викрали у двох вразливих жінок 325 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Джолі та Пітту пропонують кругленьку суму за спільну роль у кіно. Також ми писали, що репер Каньє Вест засвітив фото оголеної дружини.

Бред Пітт афера шахрайство актори закордонні зірки

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