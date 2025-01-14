Жінка заплатила за спілкування з фейковим Бредом Піттом майже мільйон євро

Американський актор Бред Пітт. Фото: Instagram/bradpittofflcial

Американського актора Бреда Пітта використали шахраї, яким вдалося отримати від 53-річної француженки 830 тисяч євро. Аферисти згенерували фото кінозірки у фотошопі та залучили штучний інтелект.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

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Аферисти використали Бреда Пітта

Дизайнерка інтер’єру на ім’я Енн подала скаргу на шахрайство та відкрила краудфандинговий рахунок для покриття судових витрат після того, як аферисти залишили її майже без грошей. Француженка познайомилась з людиною, яка представилась Бредом Піттом. Енн отримувала фото актора.

Жертва афери (ліворуч) та несправжній Бред Пітт. Фото: The Telegraph

Заради кохання з Піттом вона розлучилася зі своїм чоловіком, який є мільйонером. Енн листувалася з фейковим актором, а потім з нею зв’язалася жінка, яка представилась Джейн Еттою Пітт. Це справжнє ім'я матері актора. Вона заявила француженці: "Моєму синові потрібна така жінка, як ти".

Енн не приховувала, що вона відносно новачок у соціальних мережах. Француженка попросила підтвердити особу чоловіка та отримала зображення його паспорта, повідомлення від людей, які ймовірно близькі до актора, а також фотографії та відео, згенеровані ШІ.

"Я думала, що він зробив ці фотографії для мене", — заявила Енн.

Згодом псевдо Пітт надіслав їй розкішні подарунки, але заявив: жінці доведеться заплатити 9000 євро митних зборів, щоб отримати їх, оскільки його рахунки були заморожені через судовий процес з його колишньою дружиною Анджеліною Джолі.

Згодом Енн повірила, що її коханий у лікарні й потребує грошей, щоб оплатити лікування раку нирки. Вона перерахувала 60 тисяч євро на рахунок у Туреччині. Згодом вона заплатила ще більше.

Зображення Бреда Пітта після обробки ШІ, які отримувала Енн. Фото: The Telegraph

Енн викрила аферистів, коли в таблоїдах побачила відпочинок справжнього Бреда Пітта з його партнеркою Інес де Рамон. Після трьох спроб покінчити життя самогубством Енн була госпіталізована в клініку, що спеціалізується на депресії.

Це не перший випадок, коли шахраї використовують Бреда Пітта в подібних аферах. У вересні минулого року в Іспанії заарештували п’ятьох людей, які викрали у двох вразливих жінок 325 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Джолі та Пітту пропонують кругленьку суму за спільну роль у кіно. Також ми писали, що репер Каньє Вест засвітив фото оголеної дружини.