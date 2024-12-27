Топ-5 украинских фильмов 2024 года - фильмы к обязательному просмотру

Кадр из ленты "Дом "Слово". Фото: пресс-служба фильма

В течение года украинские режиссеры выпустили немало интересных фильмов с разными острыми сюжетами и хорошими перепитиями. Десятки картин получили престижные европейские премии.

Редакция Новини.LIVE делится подборкой фильмов, которые заслуживают внимания каждого украинца.

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"Дом "Слово". Бесконечный роман"

Сюжет создан на основе реальных событий Расстрелянного Возрождения. История рассказывает о культовых украинских гениях Миколе Хвылевом, Павле Тычине, Остапа Вишне, Лесе Курбасе и многих других. Их жизнь отбирает советская власть, однако они борются за Родину до последнего вздоха.

"Яремчук: Бесподобный мир красоты"

Это документальная биографическая драма о жизни и карьере Назария Яремчука как первой украинской звезде поп-естрады. Фильм о его взлете карьеры и трагической гибели.

"БожеВільні"

Фильм повествует о карательной психиатрии в СССР. Главный герой Андрей также попадает в такое заведение из-за своей любви к прослушиванию года и желания общаться на украинском. Перед ним встает выбор — послушно сотрудничать с этой системой или терпеть в надежде рассказать миру правду.

"Я и Феликс"

Фильм о взрослении мальчика Тимофея в 1990-е и его дружбе с бойфрендом бабушки, бывшим контрразведчиком Феликсом, которого сыграл известный украинский поэт Юрий Издрык.

"Я, "Победа" и Берлин"

История о жизни и приключениях Андрея Кузьменко — Кузьмы Скрябина. Фильм погружает зрителя в атмосферу 90-х — эпоху молодости Кузьмы: музыку, клетчатый вопиющий стиль и романтические надежды молодежи. Особой изюминкой картины является культовая музыка Скрябина.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в украинском фильме. Также уже вышел второй сезон популярного сериала "Игра в кальмара".