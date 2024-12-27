Топ-5 украинских фильмов 2024 года - фильмы к обязательному просмотру

Вы должны это увидеть — ТОП-5 украинских фильмов 2024 года
В течение года украинские режиссеры выпустили немало интересных фильмов с разными острыми сюжетами и хорошими перепитиями. Десятки картин получили престижные европейские премии.
Редакция Новини.LIVE делится подборкой фильмов, которые заслуживают внимания каждого украинца.
"Дом "Слово". Бесконечный роман"
Сюжет создан на основе реальных событий Расстрелянного Возрождения. История рассказывает о культовых украинских гениях Миколе Хвылевом, Павле Тычине, Остапа Вишне, Лесе Курбасе и многих других. Их жизнь отбирает советская власть, однако они борются за Родину до последнего вздоха.
"Яремчук: Бесподобный мир красоты"
Это документальная биографическая драма о жизни и карьере Назария Яремчука как первой украинской звезде поп-естрады. Фильм о его взлете карьеры и трагической гибели.
"БожеВільні"
Фильм повествует о карательной психиатрии в СССР. Главный герой Андрей также попадает в такое заведение из-за своей любви к прослушиванию года и желания общаться на украинском. Перед ним встает выбор — послушно сотрудничать с этой системой или терпеть в надежде рассказать миру правду.
"Я и Феликс"
Фильм о взрослении мальчика Тимофея в 1990-е и его дружбе с бойфрендом бабушки, бывшим контрразведчиком Феликсом, которого сыграл известный украинский поэт Юрий Издрык.
"Я, "Победа" и Берлин"
История о жизни и приключениях Андрея Кузьменко — Кузьмы Скрябина. Фильм погружает зрителя в атмосферу 90-х — эпоху молодости Кузьмы: музыку, клетчатый вопиющий стиль и романтические надежды молодежи. Особой изюминкой картины является культовая музыка Скрябина.
Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в украинском фильме. Также уже вышел второй сезон популярного сериала "Игра в кальмара".
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