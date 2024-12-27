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Ви маєте це побачити — ТОП-5 українських фільмів 2024 року

27 грудня 2024 18:40
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Топ-5 українських фільмів 2024 року — фільми до обов'язкового перегляду
Кадр зі стрічки "Будинок “Слово". Фото: пресслужба фільму
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Протягом року українські режисери випустили чимало цікавих фільмів з різними гострими сюжетами та добрими перепитіями. Десятки картин отримали престижні європейські премії. 

Редакція Новини.LIVE ділиться добіркою фільмів, які варті уваги кожного українця. 

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"Будинок "Слово". Нескінченний роман"

Сюжет створений на основі реальних подій Розстріляного Відродження. Історія розповідає про культових українських геніїв Миколу Хвильового, Павла Тичину, Остапа Вишню, Леся Курбаса і багатьох інших. Їхні життя відбирає радянська влада, однак вони борються за Батьківщину до останнього подиху. 

 

"Яремчук: Незрівнянний світ краси"

Це документальна біографічна драма про життя та кар'єру Назарія Яремчука як першої української попзірки. Стрічка про його злет кар'єри та трагічну загибель.

"БожеВільні"

Фільм оповідає про каральну психіатрію в СРСР. Головний герой Андрій також потрапляє у такий заклад через свою любов до прослуховування року та бажання спілкуватися українською. Перед ним постає вибір — слухняно співпрацювати з цією системою чи терпіти, в надії розповісти світові правду. 

"Я і Фелікс"

Фільм про дорослішання хлопчика Тимофія в 1990-ті та його дружбу з бойфрендом бабусі, колишнім контррозвідником Феліксом, якого зіграв відомий український поет Юрій Іздрик.

"Я, "Побєда" і Берлін"

Історія про життя та пригоди Андрія Кузьменка – Кузьми Скрябіна. Фільм занурює глядача в атмосферу 90-х — епоху молодості Кузьми: музику, картатий кричущий стиль та романтичні сподівання молоді. Особливою родзинкою картини є культова музика Скрябіна.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знявся в українському фільмі. Також вже вийшов другий сезон популярного серіалу "Гра в кальмара". 

кіно рейтинг фільм українські зірки 2024 рік

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19:17 Чіткі докази причетності РФ — Зеленський про авіатрощу в Актау

19:14 Виключали з обліку — на Харківщині викрили схему в ТЦК та ВЛК

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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