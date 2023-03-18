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"Вы наши братья и сестры": актер, сыгравший графа Дракулу, поддержал украинцев

18 марта 2023 23:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Люк Эванс снова обратился к гражданам Украины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Известный актер Люк Эванс записал обращение к украинцам. Эванс заверил, что мир не забыл об Украине.

Об этом сообщила пресс-служба благотворительной инициативы United24.

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Дракула за украинцев

Известный валлийский актер Люк Эванс, известный своими ролями в сагах "Форсаж" и "Хоббит", а также в фильме "Дракула". Неизвестная история” (где сыграл Влада III Дракулу), обратился к украинцам.

Это не первое обращение Эванса к гражданам воюющей страны. Актер является членом благотворительной инициативы UNITED24.

Что сказал Эванс

Актер заявил, что несмотря на расстояние, хочет заверить украинцев, что он поддерживает всех граждан Украины.

"Вы не сами. Мы о вас не забыли. Мир о вас не забыл. Пожалуйста, держитесь и знайте, что мы рядом и молимся, чтобы это закончилось", — подчеркнул Люк Эванс.

Напомним, в начале марта стало известно, что посольством фандрайзинговой платформы UNITED24 канадская актриса украинского происхождения, звезда "Викингов" Кэтрин Винник.

Добавим, что видео в поддержку украинцев записывал и американский актер Томми Ли Джонс, известный также по роли агента К в серии фильмов "Люди в черном".

Фото: Facebook Люка Эванса

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