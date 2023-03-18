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"Ви наші брати й сестри": актор, який зіграв графа Дракулу, підтримав українців

18 березня 2023 23:12
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Люк Еванс знову звернувся до громадян України
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Відомий актор Люк Еванс записав звернення до українців. Еванс запевнив, що світ не забув про Україну.

Про це повідомила пресслужба благодійної ініціативи United24.

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Відомий валлійський актор Люк Еванс, відомий своїми ролями у сагах "Форсаж" та "Гобіт", а також у фільмі “Дракула. Невідома історія” (де зіграв Влада ІІІ Дракулу), звернувся до українців.

Це не перше звернення Еванса до громадян воюючої країни. Актор є членом благодійної ініціативи UNITED24.

Що сказав Еванс

Актор заявив, що, попри відстань, хоче запевнити українців, що він підтримує усіх громадян України.

"Ви не самі. Ми про вас не забули. Світ про вас не забув. Будь ласка, тримайтесь і знайте, що ми поруч і молимося, щоб це закінчилося", — наголосив Люк Еванс.

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що амбасадоркою фандрайзингової платформи UNITED24 канадська акторка українського походження, зірка "Вікінгів" Кетрін Винник.

Додамо, що відео на підтримку українців записував і американський актор Томмі Лі Джонс, відомий також за роллю агента К у серії фільмів "Люди в чорному".

Фото: Facebook Люка Еванса

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