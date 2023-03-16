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От артистов кабаре до олимпийских чемпионов: эти звезды сменили пол и стали известными женщинами

16 марта 2023 22:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Знаменитости, которые изменили пол на женский
Знаменитости, изменившие пол и ставшие известными женщинами
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Для знаменитостей смена имиджа — обычное дело. Однако, некоторые звезды пошли дальше. Они решились на кардинальную трансформацию собственного тела, чтобы полностью чувствовать себя.

Новини.LIVE расскажет о селебритис, которые легли под нож хирурга и сменили пол.

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Эйприл Эшли

Между британским артистом кабаре Джорджем Джеймисоном и актрисой Эйприл Эшли много общего. Так как это один и тот же человек. В 1960-м 25-летний Джордж накопил 3000 фунтов стерлингов и отправился в Марокко, чтобы сделать операцию по смене пола. Из Африки в Лондон вернулась уже невероятная красавица Эйприл. Девушка была популярна среди кинопродюсеров, которые приглашали ее в свои проекты.

И даже когда через год общественность узнала правду, репутация Эшли не пошатнулась. Впоследствии первая в истории изменившая пол звезда вышла замуж за лорда и стала мамой четырех детей.

В 2005 году, после принятия гендерного закона, Эшли, наконец, была юридически признана женщиной и ей выдали новое свидетельство о рождении. Тогдашний заместитель премьер-министра Великобритании Джон Прескотт, знавший Эшли с 1950-х годов, помог ей с документами. Эйприл ушла из жизни в последние дни 2021-го.

Кейтлин Дженнер

Олимпийский чемпион в десятиборье и отчим светской львицы Ким Кардашьян, Брюс Дженнер, решился на кардинальные изменения в 65 лет. Телезвезда еще с детства чувствовал себя женщиной в мужском теле. С 1980-х Брюс приступил к гормональной терапии. Когда никого не было дома, Дженнер любил перевоплощаться.

"Мне было уже 25. Я вошла в гараж и увидела Брюса в женском платье. У меня началась истерика, я убежала. Через некоторое время он позвонил по телефону. Просил никому не рассказывать и обещал все объяснить, когда придет время. Мама еще долго ни о чем не подозревала", — рассказала в одном из интервью Ким Кардашьян.

В 2015 году Брюс подал на развод с Крис Дженнер, сделал несколько пластических операций, появился на обложке модного глянца в новом образе, и попросил называть его Кейтлин. Каминг-аут спортивной легенды в Америке произвел фурор. На трансгендера посыпались многомиллионные контракты. Успехам в карьере Дженнер радуется вместе с не отвернувшейся от него семьей. Вернее уже от нее.

Дана Интернешнл

В 1998-м израильская певица Дана Интернешнл победила в "Евровидении". Еще восьмилетним мальчиком по имени Ярон будущая звезда мечтал принять участие в песенном конкурсе. В юности он решил сменить пол. Накопив денег на операцию, 24-летний Ярон улетел в Лондон. А по возвращении в Тель-Авив сменил имя на женское Шарон. С тех пор Дана Интернешнл — самая популярная трансгендерная певица в мире.

Сестры Вачовски

Создатели культовой франшизы "Матрица", теперь уже сестры Вачовски, долгое время не могли решиться на кардинальные перемены. Все три части научно-фантастического боевика сняли братья Ларри и Энди Пол. Лишь в 2012 году старший Ларри совершил каминг-аут как трансгендерная женщина Лана. В 2016-м ее младший брат Энди стал Лилли. Публично об изменении пола сестры Вачовски говорят нечасто. А запросы на интервью по этой теме отклоняют.

Зи Фаамелу (Борис Апрель)

В украинском шоу-бизнесе на кардинальные изменения отважился только певец Борис Апрель. В 23 года он сделал пластическую операцию и сменил имя на Эйприл. Выступать на сцене новый трансексуал стал под псевдонимом Зианджа. Поиски себя у певицы продолжаются и сегодня. Подтверждение этому — очередное изменение имени. Теперь бывший Борис Апрель не Эйприл, а Зи Фаамелу.

С начала полномасштабной войны певица незаконно пересекла государственную границу. Сейчас Зи Фаамелу живет в Германии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zi Faamelu (@zifaamelu)

Этим знаменитым мужчинам в прошлом пришлось пройти много испытаний, прежде чем стать теми, кем они мечтали быть много лет. Они прошли сложный путь трансформации. И вовсе этого не стесняются.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых странных лотах от знаменитостей на аукционах. Также мы рассказывали о селебритис, которые видели НЛО и верят в пришельцев.

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