Знаменитості, які змінили стать на жіночу

Знаменитості, які змінили стать та стали відомими жінками

Для знаменитостей зміна іміджу — звична справа. Проте деякі зірки пішли далі. Вони зважилися на кардинальну трансформацію власного тіла, аби на сто відсотків відчувати себе.

Новини.LIVE розкаже про селебрітіс, які лягли під ніж хірурга та змінили стать.

Ейпріл Ешлі

Між британським артистом кабаре Джорджем Джеймісоном та акторкою Ейпріл Ешлі багато спільного. Бо це одна й та сама людина. В 1960-му 25-річний Джордж накопичив 3000 фунтів стерлінгів, і вирушив до Марокко, щоб зробити операцію зі зміни статі. З Африки до Лондона повернулася вже неймовірна красуня Ейпріл. Дівчина була популярна серед кінопродюсерів, які запрошували її до своїх проєктів.

І навіть коли через рік громадськість дізналася правду, репутація Ешлі не похитнулася. Згодом перша в історії зірка, яка змінила стать, вийшла заміж за лорда і стала мамою чотирьох дітей.

У 2005 році, після ухвалення ґендерного закону, Ешлі нарешті була юридично визнана жінкою і їй видали нове свідоцтво про народження. Тодішній заступник прем'єр-міністра Великої Британії Джон Прескотт, який знав Ешлі з 1950-х років, допоміг їй із документами. Ейпріл пішла з життя в останні дні 2021-го.

Кейтлін Дженнер

Олімпійський чемпіон у десятиборстві та вітчим світської левиці Кім Кардаш'ян, Брюс Дженнер, зважився на кардинальні зміни у 65 років. Телезірка ще з дитинства відчував себе жінкою у чоловічому тілі. З 1980-х Брюс розпочав гормональну терапію. Коли нікого не було вдома, Дженнер любив перевтілюватись.

"Мені було вже 25. Я увійшла до гаража і побачила Брюса у жіночій сукні. У мене почалася істерика, я втекла. Через якийсь час він зателефонував. Просив нікому не розповідати і обіцяв усе пояснити, коли настане час. Мама ще довго ні про що не підозрювала", — розповіла в одному з інтерв’ю Кім Кардаш’ян.

У 2015 році Брюс подав на розлучення з Кріс Дженнер, зробив кілька пластичних операцій, з'явився на обкладинці модного глянцю в новому образі, і попросив називати його Кейтлін. Камінг-аут спортивної легенди в Америці справив фурор. На трансгендера посипалися багатомільйонні контракти. Успіхам у кар'єрі Дженнер радіє разом із сім'єю, яка не відвернулася від нього. Точніше вже від неї.

Дана Інтернешнл

1998 року ізраїльська співачка Дана Інтернешнл перемогла у "Євробаченні". Ще восьмирічним хлопчиком на ім'я Ярон, майбутня зірка мріяв взяти участь у пісенному конкурсі. В юності він вирішив змінити стать. Назбиравши грошей на операцію, 24-річний Ярон відлетів до Лондона. А після повернення до Тель-Авіва змінив ім'я на жіноче Шарон. З того часу Дана Інтернешнл — найпопулярніша трансгендерна співачка у світі.

Сестри Вачовські

Творці культової франшизи "Матриця", тепер уже сестри Вачовські, довгий час не могли наважитися на кардинальні зміни. Усі три частини науково-фантастичного бойовика зняли брати Ларрі та Енді Пол. Лише у 2012 році старший Ларрі зробив камінг-аут як трансгендерна жінка Лана. А 2016-го її молодший брат Енді став Ліллі. Публічно про зміну статі сестри Вачовські говорять нечасто. А запити на інтерв'ю на цю тему відхиляють.

Зі Фаамелу (Борис Апрель)

В українському шоу-бізнесі на кардинальні зміни наважився лише співак Борис Апрель. У 23 роки він зробив пластичну операцію та змінив ім'я на Ейпріл. Виступати на сцені новий трансексуал став під псевдонімом Зіанджа. Пошуки себе у співачки тривають й сьогодні. Підтвердження цьому — чергова зміна імені. Тепер колишній Борис Апрель не Ейпріл, а Зі Фаамелу.

Від початку повномасштабної війни співачка незаконно перетнула державний кордон. Зараз Зі Фаамелу живе в Німеччині.

Цим знаменитим чоловікам у минулому довелося пройти багато випробувань, перш ніж стати тими, ким вони мріяли бути багато років. Вони пройшли складний шлях трансформації. І зовсім цього не соромляться.

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