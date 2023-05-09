Что любит коллекционировать Джонни Депп – очень удивительные вещи

Голливудский актер Джонни Депп во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный американский актер, сценарист, продюсер и голливудская звезда Джонни Депп удивил публику своим необычным хобби. Дело в том, что популярный актер Голливуда очень любит собирать странные вещи и является большим поклонником разных коллекций.

Об этом сообщает портал "First Curiosity"

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Многие известные звезды имеют любимые хобби, которыми они занимаются за пределами кино, телевидения или сцены. Одной из таких звезд является известный американский актер Голливуда Джонни Депп. Но дело в том, что хобби у него довольно необычное.

Дело в том, что американская звезда очень любит собирать коллекции разных странных вещей. Сначала Джонни Депп собирал кукол Барби, которых он начал коллекционировать после рождения дочери Лили–Роуз. В свое время актер постоянно устраивал для своего ребенка разные представления и шоу с участием кукол.

Коллекция кукол Барби Джонни Деппа. Фото: скриншот с YouTube

Коллекция кукол Барби Джонни Деппа. Фото: скриншот с YouTube

Но когда его дочь выросла, любовь к коллекции Барби у него никуда не исчезла.

Следующей коллекцией у Джонни Деппа были шляпы, из-за чего его бывшая жена Ванесса Парада была очень разгневанной. Но это отнюдь не остановило американского актера и уже впоследствии он приобрел шляпу у бездомного, отдав за него большие деньги.

Затем Джонни Депп начал собирать разные странные вещи, в частности, рисунки психов, разных насекомых, летучих мышей и даже скелеты животных. Также звезда Голливуда коллекционировал фигурки клоунов, которые пугали его в детстве, чтобы избавиться от своих страхов.

Голливудский актер Джонни Депп на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Такие коллекции известного американского актера, где находится много странных вещей, сможет оценить только человек, обладающий очень стальной нервной системой.

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