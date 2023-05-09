Что любит коллекционировать Джонни Депп – очень удивительные вещи

От Барби до летучих мышей: странная коллекция Джонни Деппа просто "выносит мозг"
Известный американский актер, сценарист, продюсер и голливудская звезда Джонни Депп удивил публику своим необычным хобби. Дело в том, что популярный актер Голливуда очень любит собирать странные вещи и является большим поклонником разных коллекций.
Об этом сообщает портал "First Curiosity"
Многие известные звезды имеют любимые хобби, которыми они занимаются за пределами кино, телевидения или сцены. Одной из таких звезд является известный американский актер Голливуда Джонни Депп. Но дело в том, что хобби у него довольно необычное.
Дело в том, что американская звезда очень любит собирать коллекции разных странных вещей. Сначала Джонни Депп собирал кукол Барби, которых он начал коллекционировать после рождения дочери Лили–Роуз. В свое время актер постоянно устраивал для своего ребенка разные представления и шоу с участием кукол.
Но когда его дочь выросла, любовь к коллекции Барби у него никуда не исчезла.
Следующей коллекцией у Джонни Деппа были шляпы, из-за чего его бывшая жена Ванесса Парада была очень разгневанной. Но это отнюдь не остановило американского актера и уже впоследствии он приобрел шляпу у бездомного, отдав за него большие деньги.
Затем Джонни Депп начал собирать разные странные вещи, в частности, рисунки психов, разных насекомых, летучих мышей и даже скелеты животных. Также звезда Голливуда коллекционировал фигурки клоунов, которые пугали его в детстве, чтобы избавиться от своих страхов.
Такие коллекции известного американского актера, где находится много странных вещей, сможет оценить только человек, обладающий очень стальной нервной системой.
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