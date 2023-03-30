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От каверов с миллионами просмотров к своим песням: украинские рокеры тронули мощным треком

30 марта 2023 12:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Группа NOAPOLOGY представила мощный трек Deadhearted
Украинская рок-группа NOAPOLOGY
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В конце прошлого года популярная украинская кавер-группа Sershen&Zarítskaya, которая собирала многомиллионные просмотры в YouTube, презентовала новый авторский проект NOAPOLOGY. Он выпустил свой второй авторский трек Deadhearted.

Мощное видео доступно на YouTube-канале NOAPOLOGY.

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Подробности

Новую песню рок-музыканты посвятили тем, кто рассорился с ближайшими людьми из-за их социальной и политической позиции.

"Этот трек — разговор с теми, кто отвернулся от нас в самые сложные, самые трагические и болезненные моменты нашей жизни. О тех, к кому мы не смогли достучаться в то время, мы нуждались в них больше всего. Война сплотила украинцев, и мир увидел, какая мы единая и несгибаемая нация. Но близкие и родные некоторых людей избрали поддержать зло. Эта песня — о нестерпимой боли от потери контакта и взаимопонимания с такими людьми", прокомментировали премьеру участники группы NOAPOLOGY.

Видео снимали в студии звукозаписи на киностудии имени Довженко в Киеве. Режиссер клипа  Андрей Калугин, который много раз помогал группе экранизировать их каверы, а также снял видео на акустическую версию дебютного сингла Ashes.

"Мы потратили на съемку меньше, чем полдня. Для этого трека не хотелось пафосного клипа, хотелось, чтобы все внимание обострилось на теме песни. Чтобы люди услышали смысл, потому что сейчас это удивительно важно", — рассказал режиссер.

Чем известна группа

NOAPOLOGY — авторский проект кавер-группы Sershen&Zarítskaya, основанный в 2014 году. Бенд выпускал громкие каверы на песни KISS, Дуа Липы, AC/DC, Леди Гаги и других популярных исполнителей. Видео Sershen&Zarítskaya собирали многомиллионные просмотры. К примеру, кавер на песню Back In Black австралийской рок-группы AC/DC набрал более 20 млн просмотров.

Осенью музыканты переименовались в группу NOAPOLOGY и выпустили первую авторскую песню ASHES. Клип на нее снял Дмитрий Шмурак — режиссер, создавший совместное видео британского певца Эда Ширана и группы "Антитіла".

Сейчас NOAPOLOGY активно работают над новыми песнями, готовятся к съемкам двух видео. После этого в планах у рокеров релиз полноценного альбома.

Напомним, ранее мы писали, что группа Linkin Park презентовала неизданную ранее песню, видеоряд к которой подобрал искусственный интеллект. Также мы рассказывали, что солистка группы KAZKA Александра Зарицкая посвятила новую песню своему бойфренду и намекнула на свадьбу.

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