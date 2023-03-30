Гурт NOAPOLOGY презентував потужний трек Deadhearted

Український рок-гурт NOAPOLOGY

Наприкінці минулого року популярний український кавер-гурт Sershen&Zarítskaya, який збирав багатомільйонні перегляди в YouTube, презентував новий авторський проєкт NOAPOLOGY. Він випустив свій другий авторський трек Deadhearted.

Потужне відео доступно на YouTube-каналі NOAPOLOGY.

Подробиці

Нову пісню рок-музиканти присвятили тим, хто розсварився з найближчими людьми через їхню соціальну та політичну позицію.

"Цей трек — розмова з тими, хто відвернувся від нас в найскладніші, найбільш трагічні та болючі моменти нашого життя. Про тих, до кого ми не змогли достукатися в той час, ми потребували їх найбільше. Війна згуртувала українців, і світ побачив, яка ми єдина і незламна нація. Але близькі та рідні деяких людей обрали підтримати зло. Ця пісня — про нестерпний біль від втрати контакту та взаєморозуміння з такими людьми", — прокоментували прем’єру учасники гурту NOAPOLOGY.

Відео знімали в студії звукозапису на кіностудії імені Довженка у Києві. Режисер кліпу — Андрій Калугін, який багато разів допомагав гурту екранізовувати їхні кавери, а також зняв відео на акустичну версію дебютного синглу Ashes.

"Ми витратили на зйомку менше, ніж півдня. Для цього треку не хотілося пафосного кліпу, хотілось, щоб вся увага загострилася на темі пісні. Щоб люди почули сенс, бо зараз це напрочуд важливо", — розповів режисер.

Чим відомий гурт

NOAPOLOGY — авторський проєкт кавер-гурту Sershen&Zarítskaya, що був заснований 2014 року. Бенд робив гучні кавери на пісні KISS, Дуа Ліпи, AC/DC, Леді Гаги та інших популярних виконавців. Відео Sershen&Zarítskaya збирали багатомільйонні перегляди. Наприклад, кавер на пісню Back In Black австралійського рок-гурту AC/DC набрав понад 20 млн переглядів.

Восени музиканти перейменувалися в гурт NOAPOLOGY і випустили першу авторську пісню ASHES. Кліп на неї відзняв Дмитро Шмурак — режисер, який створив спільне відео британського співака Еда Ширана і гурту "Антитіла".

Зараз NOAPOLOGY активно працюють над новими піснями, готуються до зйомок двох відео. Після цього в планах у рокерів реліз повноцінного альбому.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт Linkin Park презентував невидану раніше пісню, відеоряд до якої підібрав штучний інтелект. Також ми розповідали, що солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька присвятила нову пісню своєму бойфренду та натякнула на весілля.