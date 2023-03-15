Любимые цветы знаменитостей

Певица Джамала с любимыми именными тюльпанами

Где и когда зародилась традиция дарить живые цветы — неизвестно. Но можно сказать точно — вручение букета это из символов проявления внимания, любви и верности. И об этом хорошо знают знаменитости. Они ведь получают тысячи букетов как от поклонников, так и близких.

Новини.LIVE расскажет о любимых цветах селебритис.

После победы на песенном конкурсе "Евровидение-2016" певица Джамала получила неожиданный подарок. Одна из нидерландских цветочных фирм вывела новый вид тюльпанов и назвала его в честь артистки. Первые луковицы собственноручно посадил отец Джамалы.

Это очень символично, ведь еще в детстве певица полюбила именно тюльпаны. В Крыму семья вокалистки выращивала эти цветы на продажу. Маленькая Джамала помогала родителям в теплице.

И уже будучи взрослой, на вопрос "какие ваши любимые цветы?", победительница "Евровидения" уверенно отвечает "тюльпаны"! Ведь именно их предпочитают сильные личности, уверяют флористы.

Подруга Джамалы, рэперша alyona alyona также определилась с любимым цветком еще в детстве. Это восковой плющ, который в мире называют хойя. Цветок является тропической вечнозеленой изысканной лианой, листья которой покрыты воском.

Когда Алена Савраненко (настоящее имя певицы) жила в Кировоградской области, у нее всегда цвел восковой плющ.

"Я любила его цвет. Когда же начала жить отдельно от родителей — посадила свой плющ и все ждала, когда он зацветет", — рассказала в одном из интервью alyona alyona.

Однако, вдали от родного дома, хойя не распустилась. И чтобы увековечить восковой плющ цветущим, рэперша сделала татуировку на руке. По словам Алены, ждала она этого целых девять лет.

Американская актриса Сальма Хайек обожает орхидеи. И не только потому, что они изящно красивы. Орхидеи также олицетворяют внутреннюю гармонию и покой.

Фиалки радуют голливудскую актрису Николь Кидман. Флористы уверяют, что это выбор страстных женщин. А вот коллега Кидман, американская звезда Лив Тайлер, обожает покупать и получать от поклонников пионы. Кстати, в Китае этот цветок — национальный символ. В восточной культуре он символизирует богатство и процветание.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, как и большинство знаменитостей, предпочитает розы. Они даже включены в райдер звезды. В какую гостиницу Джей Ло не приехала бы, в номере обязательно должны быть эти цветы. Белые цветы предпочитают и певицы Бритни Спирс и Мадонна. А также актрисы Моника Беллуччи и Мэрил Стрип.

Радуют розы и бывшую первую леди США Мишель Обаму. И они должны быть розовыми. Этот цвет символизирует любовь, терпение и радость. Обожает Мишель и гортензии.

Кстати, мужчины тоже любят цветы. Правда, они выбирают не сколько сорт, а цвет. Так, например, британского музыканта Элтона Джона радуют зеленые цветы. А американского рэпера Пи Дидди — белые. Единственное главное условие знаменитостей — цветы должны быть живыми.

Напомним, ранее мы писали, как знаменитости борются с бессонницей. Также мы рассказывали о селебритис, которые видели НЛО и верят в пришельцев.