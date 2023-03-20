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От съемок в павильоне до Белого дома: интересные факты о сериале "Тед Лассо"

20 марта 2023 19:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Интересные факты о сериале Тед Лассо
Американский актер Джейсон Судейкис в роли Теда Лассо
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно на платформе AppleTV+ вышла первая серия третьего сезона сериала "Тед Лассо", рассказывающего историю об переехавшем в Лондон американском футбольном тренере. И нет ничего лучше пиара, чем поддержка ведущих политиков мира. Особенно если это президент США Джо Байден.

Новини.LIVE расскажет подробнее об инициативе главы Белого дома и интересных фактах о популярном ситком.

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Приглашение от Байдена

Как сообщает издание CNN, президент США и первая леди Джилл Байден примут актера Джейсона Судейкиса и членов съемочной группы сериала "Тед Лассо" в Белом доме.

Представитель администрации Джо Байден заявил, что встреча будет сосредоточена на обсуждении важности обращения к психическому здоровью для содействия общему благосостоянию.

Накануне президент США опубликовал в Twitter фотографию желтого плаката со словом "Верю" над дверью, ведущей в Овальный кабинет. Знак напоминает знак, прикрепленный над дверью кабинета Лассо в раздевалке футбольной команды AFC Ричмонда в сериале.

Шоу, отмеченное премией "Эмми", в сюжетной линии третьего сезона рассматривает проблемы психического здоровья. Главный герой, которого играет Судейкис, приветливый тренер, ищет лечение после приступов паники.

"Люди действительно отреагировали на это. И я, и другие актеры, и сценаристы ежедневно получаем сообщения от людей, которые благодарят за то, что мы действительно открыли им глаза на то, что значит посещать терапию и что это значит для кого-то", — рассказал Джейсон Судейкис в одном из интервью.

Интересные факты о сериале

Шоу основано на персонаже с таким же именем, которого Судейкис впервые сыграл в серии рекламных роликов NBC Sports, посвященных Английской Премьер-лиге по футболу. Сериал рассказывает о Теде Лассо, тренере по американскому футболу, который становится наставником английской футбольной команды из-за желания владелицы клуба досадить своему бывшему мужу. Лассо, не имеющий опыта в европейском футболе, пытается завоевать симпатии скептически настроенных английских болельщиков своим народным и оптимистичным поведением.

Первое знакомство зрителей с Тедом Лассо — это вирусное видео, на котором Тед празднует со своими игроками, исполняя восторженную версию бега. Для Джейсона Судейкиса этот приятный момент стал частью его карьеры. Бывшего участника актерского состава SNL Судейкиса можно увидеть при выполнении этого движения в популярных скетчах "Что с этим?"

"Это тот самый танец, который я исполнил, когда мне было 15 лет и был одним из немногих белых детей в баскетбольной команде в Канзас-Сити, чтобы смешить своих товарищей по команде", — рассказал в одном из интервью Судейкис, который за роль Теда Лассо получил премию "Золотой глобус".

Если вы смотрели сериал, то точно знаете о знаменитом печенье Теда. Что ж, Ханна Веддингем, играющая владелицу клуба Ребекку Велтон, развеяла иллюзию вкусности, которой одержима ее героиня.

"Притворяться, что печенье было вкусным, было безусловно, лучшей актерской работой в моей жизни. Попытайтесь съесть немного засохшую губку, оставленную в вашей ванной комнате в маленькой розовой коробочке", — призналась в разговоре с избирателями Ассоциации выбора критиков Ханна.

Кстати, Веддингем стала одной из ведущих финала песенного конкурса "Евровидение-2023", который пройдет уже в мае в английском городе Ливерпуль.

Поклонники сериала хорошо помнят один из эпизодов, снятый в караоке. На самом деле на эти сцены создателей шоу вдохновили игроки в футбол. А именно тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Одним из достижений шоу является то, что персонажи сериала появились в видеоигре FIFA 23. Помимо главного тренера команды Теда Лассо поклонники игр смогут увидеть Роя Кента, а также домашний стадион "Ричмонд".

И возвращаясь к третьему, последнему сезону шоу. Съемочная группа планировала снять немало сцен на стадионе "Челси". Однако, началась полномасштабная война в Украине и российский олигарх Роман Абрамович продал футбольный клуб. Это добавило работы локейшен-менеджерам, впрочем, найти стадион в мировой столице футбола для них не стало сверхсложной задачей.

Последняя серия шоу выйдет в эфир 31 мая. Если вы еще не смотрели сериал — у вас есть время начать все с самого начала.

Напомним, ранее мы писали, что звезды сериала "Зачарованные" объединились на светском мероприятии, однако одна из актрис не пришла на встречу. Также мы рассказывали, смог ли финальный эпизод сериала The Last of Us побить очередной рекорд, несмотря на трансляцию "Оскара".

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