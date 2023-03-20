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Від зйомок у павільйоні до Білого дому: цікаві факти про серіал "Тед Лассо"

20 березня 2023 19:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Цікаві факти про серіал Тед Лассо
Американський актор Джейсон Судейкіс у ролі Теда Лассо
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно на платформі AppleTV+ вийшла перша серія третього сезону серіалу "Тед Лассо", що розповідає історію про американського футбольного тренера, який переїхав до Лондона. І не має нічого кращого за піар ніж підтримка провідних політиків світу. Особливо, якщо це президент США Джо Байден. 

Новини.LIVE розкаже детальніше про ініціативу очільника Білого дому та цікаві факти про популярний ситком. 

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Запрошення від Байдена

Як повідомляє видання CNN президент США і перша леді Джилл Байден приймуть актора Джейсона Судейкіса та членів знімальної групи серіалу "Тед Лассо" в Білому домі.

Представник адміністрації Джо Байдена заявив, що зустріч буде зосереджена на обговоренні важливості звернення до психічного здоров’я для сприяння загальному добробуту.

Напередодні президент США опублікував у Twitter фотографію жовтого плаката зі словом "Вірю" над дверима, що ведуть до Овального кабінету. Знак нагадує знак, прикріплений над дверима кабінету Лассо в роздягальні футбольної команди AFC Річмонд у серіалі.

Шоу, яке відзначене премією "Еммі", в сюжетній лінії третього сезону розглядає проблеми психічного здоров’я. Головний герой, якого грає Судейкіс, привітний тренер, шукає лікування після нападів паніки.

"Люди дійсно відреагували на це. І я, і інші актори, і сценаристи щодня отримуємо повідомлення від людей, які дякують за те, що ми дійсно відкрили їм очі на те, що означає відвідувати терапію та що це означає для когось", — розповів Джейсон Судейкіс в одному з інтерв’ю. 

Цікаві факти про серіал 

Шоу засноване на персонажі з таким самим ім'ям, якого Судейкіс вперше зіграв у серії рекламних роликів NBC Sports, присвячених Англійській Прем'єр-лізі з футболу. Серіал розповідає про Теда Лассо, тренера з американського футболу, який стає наставником англійської футбольної команди через бажання власниці клубу дошкулити своєму колишньому чоловікові. Лассо, який не має досвіду в європейському футболі, намагається завоювати симпатії скептично налаштованих англійських уболівальників своєю народною та оптимістичною поведінкою.

Перше знайомство глядачів з Тедом Лассо — це вірусне відео, на якому Тед святкує зі своїми гравцями, виконуючи захоплену версію бігу. Для Джейсона Судейкіса цей приємний момент уже став частиною його кар’єри. Колишнього учасника акторського складу SNL Судейкіса можна побачити під час виконання цього руху в популярних скетчах "Що з цим?" 

"Це той самий танець, який я виконав, коли мені було 15 років і був одним із небагатьох білих дітей у баскетбольній команді в Канзас-Сіті, щоб смішити своїх товаришів по команді", — розповів в одному з інтерв’ю Судейкіс, який за роль Теда Лассо отримав премію "Золотий глобус".

Якщо ви дивились серіал, то точно знаєте про знамените печиво Теда. Що ж, Ханна Веддінгем, яка грає власницю клубу Ребекку Велтон, розвіяла ілюзію смаколика, яким одержима її героїня. 

"Вдавати, що печиво було смачним, було "безперечно, найкращою акторською роботою в моєму житті. Спробуйте з’їсти трохи засохлу губку, залишеної у вашій ванній кімнаті в маленькій рожевій коробочці", — зізналась у розмові з виборцями Асоціації вибору критиків Ханна. 

До речі, Веддінгем стала однією з ведучих фіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023", який пройде вже у травні в англійському місті Ліверпуль. 

Шанувальники серіалу добре пам’ятають один з епізодів, який було відзнято в караоке. Насправді на ці сцени творців шоу надихнули гравці у футбол. А саме тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп. 

Одним з досягнень шоу є те, що персонажі серіалу з’явились у відеогрі FIFA 23. Крім головного тренера команди Теда Лассо, шанувальники ігор зможуть побачити Роя Кента (Бретт Голдстін), а також домашній стадіон "Річмонд".

І повертаючись до третього, останнього сезону шоу. Знімальна група планувала відзняти чимало сцен на стадіоні "Челсі". Однак, розпочалась повномасштабна війна в Україні, і російський олігарх Роман Абрамович продав футбольний клуб. Це додало роботи локейшен-менеджерам, втім знайти стадіон у світовій столиці футболу для них не стало надскладною задачею. 

Остання серія шоу вийде в ефір 31 травня. То ж якщо ви ще не дивились серіал — у вас є час розпочати все з самого початку. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірки серіалу "Усі жінки відьми" об'єдналися на світському заході, втім одна з акторок не прийшла на зустріч. Також ми розповідали, чи зміг фінальний епізод серіалу The Last of Us побити черговий рекорд попри трансляцію "Оскара".

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