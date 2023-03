Чи зміг фінальний епізод серіалу The Last of Us побити черговий рекорд попри трансляцію "Оскара"

Фрагмент з серіалу The Last of Us

Творці серіал "Останні з нас", який заснований на відеогрі 2013 року The Last of Us, презентували останній епізод першого сезону. Попри те, що показ був одночасно з прямою трансляцією премії "Оскар-2023" популярному шоу вдалося встановити новий рекорд.

Деталі

Дев'ятий епізод першого сезону The Last of Us менш ніж за добу з моменту релізу переглянуло 8 млн 200 тисяч глядачів. Таким чином, шоу від HBO знову побило свій рекорд — попереднє максимальне значення 8 млн 100 тисяч глядачів за перший день поставила передня восьма серія. І це йдеться тільки про американців.

За межами США "Останні з нас" став найпопулярнішим серіалом в історії HBO Max як у Європі, так і в Латинській Америці. Втім, The Last of Us все ж таки не вдалося обійти кінцівку приквелу "Гри престолів", шоу "Дім дракона", яку подивилися 9 млн 300 тисяч глядачів.

Відзначимо, що перший епізод серіалу "Останні з нас" подивились 4 млн 700 тисяч глядачів. Творцям шоу лише за дев’ять епізодів вдалось майже вдвічі збільшити аудиторію.

Про що серіал

Сюжет шоу розповідає історію контрабандиста Джоела. Він має супроводжувати дівчину-підлітка Еллі у подорожі через постапокаліптичні руїни США. Уже 20 років триває епідемія — людина, яка заражається паразитичним грибком, перетворюється на зомбі. Ті, хто вижив, вимушені ховатися в ізольованих карантинних зонах і заробляти будь-чим, щоб отримати купон, за який можна бодай щось купити для свого існування.

Головні ролі заграли американський актор чилійського походження Педро Паскаль та британська акторка Белла Ремс.

