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Чи зміг фінальний епізод серіалу The Last of Us побити черговий рекорд попри трансляцію "Оскара"

14 березня 2023 11:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Фрагмент з серіалу The Last of Us
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Творці серіал "Останні з нас", який заснований на відеогрі 2013 року The Last of Us, презентували останній епізод першого сезону. Попри те, що показ був одночасно з прямою трансляцією премії "Оскар-2023" популярному шоу вдалося встановити новий рекорд.

Про це повідомляє видання Deadline. 

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Деталі 

Дев'ятий епізод першого сезону The Last of Us менш ніж за добу з моменту релізу переглянуло 8 млн 200 тисяч глядачів. Таким чином, шоу від HBO знову побило свій рекорд — попереднє максимальне значення 8 млн 100 тисяч глядачів за перший день поставила передня восьма серія. І це йдеться тільки про американців. 

За межами США "Останні з нас" став найпопулярнішим серіалом в історії HBO Max як у Європі, так і в Латинській Америці. Втім, The Last of Us все ж таки не вдалося обійти кінцівку приквелу "Гри престолів", шоу "Дім дракона", яку подивилися 9 млн 300 тисяч глядачів.

Відзначимо, що перший епізод серіалу "Останні з нас" подивились 4 млн 700 тисяч глядачів. Творцям шоу лише за дев’ять епізодів вдалось майже вдвічі збільшити аудиторію. 

Про що серіал 

Сюжет шоу розповідає історію контрабандиста Джоела. Він має супроводжувати дівчину-підлітка Еллі у подорожі через постапокаліптичні руїни США. Уже 20 років триває епідемія — людина, яка заражається паразитичним грибком, перетворюється на зомбі. Ті, хто вижив, вимушені ховатися в ізольованих карантинних зонах і заробляти будь-чим, щоб отримати купон, за який можна бодай щось купити для свого існування. 

Головні ролі заграли американський актор чилійського походження Педро Паскаль та британська акторка Белла Ремс.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американський актор та політик Арнольд Шварценеггер дебютує у серіалах. Також ми розповідали, що анонсована дата виходу нового сезону "Дому дракона".

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