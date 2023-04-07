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"Ощущала себя куском мяса": Эмили Ратаковски заявила, что уходит из кино

7 апреля 2023 11:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Американская супермодель Эмили Ратаковски
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская супермодель Эмили Ратаковски, на фоне сексуального скандала с ее бывшим мужем, продюсером Себастьяном Бир-Макклардадом, сделала громкое заявление. 31-летняя красавица сообщила, что не планирует больше сниматься в кино.

Об этом Эмили рассказала в интервью изданию Los Angeles Times.

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На счету Ратаковски не только успешная модельная карьера, но несколько киноработ. Она сыграла любовницу героя Бена Аффлека в фильме "Исчезнувшая" в 2014 году. После этого Эмили и ее команда начали искать соответствующие роли, чтобы доказать, что она "серьезная актриса".

Ратаковски снималась вместе с актером Заком Эфроном в фильме "128 ударов сердца в минуту", с Эми Шумером в ленте "Красавица во всю голову" и других кинопроектах. Однако Ратаковски заявила, что продюсеры киностудий обращали больше внимания на ее внешность, чем на актерский талант, что и повлекло ее решение покинуть Голливуд.

"Я не думала: "О, я настоящая актриса, и это мой выход". Я чувствовала себя куском мяса, которое люди постоянно осуждали и говорили: "У нее есть что-то еще, кроме груди?", — призналась Ратаковски.

Напомним, ранее мы писали, что разведенную Ратаковски папарацци подловили на свидании с новым парнем. Также мы рассказывали, что книги о Гарри Поттере планируют адаптировать под сериал.

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