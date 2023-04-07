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"Відчувала себе шматком м'яса": Емілі Ратаковскі заявила, що йде з кіно

7 квітня 2023 11:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Американська супермодель Емілі Ратаковскі
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська супермодель Емілі Ратаковскі, на тлі сексуального скандалу з її колишнім чоловіком, продюсером Себастьяном Бір-Макклардадам, зробила гучну заяву. 31-річна красуня повідомила, що не планує більше зніматися в кіно.

Про це Емілі розповіла в інтерв'ю виданню Los Angeles Times.

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На рахунку Ратаковскі не лише успішна модельна кар'єра, а й кілька кіноробіт. Вона зіграла коханку героя Бена Аффлека у фільмі "Зникла" 2014 року. Після цього Емілі та її команда почали шукати відповідні ролі, щоб довести, що вона "серйозна акторка". 

Ратаковскі знімалася разом з актором Заком Ефроном у фільмі "128 ударів серця за хвилину", з Емі Шумер у стрічці "Красуня на всю голову" та інших кінопроєктах. Проте Ратаковскі заявила, що продюсери кіностудій звертали більше уваги на її зовнішність, ніж на акторський талант, що й спричинило її рішення покинути Голлівуд.

"Я не думала: "О, я справжня акторка, і це мій вихід". Я відчувала себе шматком м'яса, яке люди постійно засуджували і казали: "У неї є щось ще, крім грудей?", — зізналась Ратаковскі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що розлучену Ратаковскі папараці підловили на побаченні з новим хлопцем. Також ми розповідали, що книги про Гаррі Поттера планують адаптувати під серіал.

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