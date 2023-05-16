Открытие Каннского кинофестиваля: Катрин Денев зачитала стихотворение Леси Украинки

Французская актриса Катрин Денев на 76-м Каннском международном кинофестивале. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Во Франции прошла торжественная церемония открытия 76-го Каннского международного кинофестиваля. Его лицом стала легендарная актриса Катрин Денев. Со сцены она зачитала на французском языке одно из стихотворений Леси Украинки.

Видео доступно в Twitter телеканала France 2.

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Денев зачитала стихотворение

79-летняя актриса в прямом эфире зачитала перевод стихотворения Леси Украинки "Надія". Катрин в очередной раз выразила свою поддержку Украине в борьбе с оккупантами.

« Je n'ai plus ni bonheur ni liberté

Une seule espérance m'est restée :

Revenir un jour dans ma belle Ukraine »



Catherine Deneuve cite les mots de la poétesse ukrainienne Lessia Oukraïnka, ante ouvrir officiellement le 76e @Festival_Cannes . #Cannes2023 pic.twitter.com/hRnaOTgwvm — Франция 2 (@France2tv) May 16, 2023

Это дебютное произведение Леси Украинки, которое она написала в девять лет. Тогда маленькая легендарная украинка узнала, что ее родную тетю сослали в Сибирь из-за участия в революционном движении.

Одним из первых инициативу Денев на Каннском кинофестивале прокомментировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Единственная и непревзойденная Катрин Денев, муза 76-го Каннского международного кинофестиваля, читает "Надію" Леси Украинки на открытии. Мир кино рядом с Украиной. Спасибо за эту фантастическую солидарность", — отметил политик в своем Twitter.

Напомним, ранее мы писали, что британский режиссер Гай Ричи снял Катрин Денев и Рами Малека в рекламе бренда Cartier. Также мы рассказывали, что организаторы Одесского международного кинофестиваля открыли приём заявок в конкурсные программы 14-го ОМКФ. Также они сообщили даты проведения кинофестиваля и его локации.