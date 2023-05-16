Відкриття Каннського кінофестивалю: Катрін Денев зачитала вірш Лесі Українки

Французька акторка Катрін Денев на 76-му Каннському міжнародному кінофестивалі. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

У Франції пройшла урочиста церемонія відкриття 76-го Каннського міжнародного кінофестивалю. Його обличчям стала легендарна акторка Катрін Денев. Зі сцени вона зачитала французькою мовою один з віршів Лесі Українки.

Відео доступне в Twitter телеканалу France 2.

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Денев зачитала вірш

79-річна акторка у прямому етері зачитала переклад вірша Лесі Українки "Надія". Катрін в черговий раз висловила свою підтримку Україні в боротьбі з окупантами.

« Je n'ai plus ni bonheur ni liberté

Une seule espérance m'est restée :

Revenir un jour dans ma belle Ukraine »



Catherine Deneuve cite les mots de la poétesse ukrainienne Lessia Oukraïnka, avant d'ouvrir officiellement le 76e @Festival_Cannes.#Cannes2023 pic.twitter.com/hRnaOTgwvm — France 2 (@France2tv) May 16, 2023

Це дебютний твір Лесі Українки, який вона написала у дев’ять років. Тоді маленька легендарна українка дізналась, що її рідну тітку заслали до Сибіру через участь у революційному русі.

Одним з перших ініціативу Денев на Каннському кінофестивалі прокоментував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Єдина та неперевершена Катрін Денев, муза 76-го Каннського міжнародного кінофестивалю, читає "Надію" Лесі Українки на відкритті. Світ кіно поруч з Україною. Дякуємо за цю фантастичну солідарність", — зазначив політик у своєму Twitter.

Нагадаємо, раніше ми писали, що британський режисер Ґай Річі зняв Катрін Денев та Рамі Малека у рекламі бренду Cartier. Також ми розповідали, що організатори Одеського міжнародного кінофестивалю відкрили прийом заявок у конкурсні програми 14-го ОМКФ. Також вони повідомили дати проведення кінофестивалю та його локації.