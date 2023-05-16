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Відкриття Каннського кінофестивалю: Катрін Денев зачитала вірш Лесі Українки

16 травня 2023 23:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Відкриття Каннського кінофестивалю: Катрін Денев зачитала вірш Лесі Українки
Французька акторка Катрін Денев на 76-му Каннському міжнародному кінофестивалі. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У Франції пройшла урочиста церемонія відкриття 76-го Каннського міжнародного кінофестивалю. Його обличчям стала легендарна акторка Катрін Денев. Зі сцени вона зачитала французькою мовою один з віршів Лесі Українки. 

Відео доступне в Twitter телеканалу France 2.

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Денев зачитала вірш

79-річна акторка у прямому етері зачитала переклад вірша Лесі Українки "Надія". Катрін в черговий раз висловила свою підтримку Україні в боротьбі з окупантами.

Це дебютний твір Лесі Українки, який вона написала у дев’ять років. Тоді маленька легендарна українка дізналась, що її рідну тітку заслали до Сибіру через участь у революційному русі.

Одним з перших ініціативу Денев на Каннському кінофестивалі прокоментував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. 

"Єдина та неперевершена Катрін Денев, муза 76-го Каннського міжнародного кінофестивалю, читає "Надію" Лесі Українки на відкритті. Світ кіно поруч з Україною. Дякуємо за цю фантастичну солідарність", — зазначив політик у своєму Twitter.

Нагадаємо, раніше ми писали, що британський режисер Ґай Річі зняв Катрін Денев та Рамі Малека у рекламі бренду Cartier. Також ми розповідали, що організатори Одеського міжнародного кінофестивалю відкрили прийом заявок у конкурсні програми 14-го ОМКФ. Також вони повідомили дати проведення кінофестивалю та його локації.

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