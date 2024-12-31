Мария Тихая раскрыла вероятную причину самоубийства мужа Анны Седоковой

Певица Анна Седокова. Фото: росСМИ

Ведьма Мария Тихая раскрыла вероятные причины самоубийства третьего мужа российской певицы украинского происхождения Анны Седоковой, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Спортсмен покончил с собой в Москве.

Об этом Тихая рассказала и программе "33 вопроса от Люкс ФМ".

Читайте также:

Мария Тихая о бывшем муже Седоковой

Тихая рассказала, что на Янисе Тимме было очень много любовных приворотов, которые, вероятно, и довели его до самоубийства. Ведьма рассказала, что магические ритуалы проводила не только Седокова, но и его бывшие возлюбленные и жены.

У артистки уже второй раз уходит из жизни мужчина. В 42 года оборвалась жизнь бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Беларуси и первого мужа Седаковой Валентина Белькевича. Причиной его смерти стал тромб. Ведьма Тихая рассказала, действительно ли судьба исполнительницы влияет на ее отношения с мужчинами.

Анна Седокова с бывшим мужем Янисом Тиммой. Фото: instagram.com/annasedokova

"У нее очень сильные проблемы по роду. Если есть негатив по роду, надо смотреть, кто был ее отец, жив ли он сейчас. У Седаковой непростые отношения с родителями, которые ее оставили, и это отразилось на ее отношениях с мужчинами", — сказала она.

Напомним, ранее мы писали, что экс-муж предательницы Седоковой отсудил у нее деньги перед смертью. Также мы рассказывали, что российский блогер Виктория Боня попала в скандал из-за приветствия украинского боксера Александра Усика.