Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ведьма раскрыла подробности самоубийства экс-мужа Седоковой arrow

Ведьма раскрыла подробности самоубийства экс-мужа Седоковой

31 декабря 2024 10:52
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Мария Тихая раскрыла вероятную причину самоубийства мужа Анны Седоковой
Певица Анна Седокова. Фото: росСМИ
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Ведьма Мария Тихая раскрыла вероятные причины самоубийства третьего мужа российской певицы украинского происхождения Анны Седоковой, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Спортсмен покончил с собой в Москве.

Об этом Тихая рассказала и программе "33 вопроса от Люкс ФМ".

Читайте также:

Мария Тихая о бывшем муже Седоковой

Тихая рассказала, что на Янисе Тимме было очень много любовных приворотов, которые, вероятно, и довели его до самоубийства. Ведьма рассказала, что магические ритуалы проводила не только Седокова, но и его бывшие возлюбленные и жены.

У артистки уже второй раз уходит из жизни мужчина. В 42 года оборвалась жизнь бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Беларуси и первого мужа Седаковой Валентина Белькевича. Причиной его смерти стал тромб. Ведьма Тихая рассказала, действительно ли судьба исполнительницы влияет на ее отношения с мужчинами.

Вероятные причины самоубийства Яниса Тиммы
Анна Седокова с бывшим мужем Янисом Тиммой. Фото: instagram.com/annasedokova

"У нее очень сильные проблемы по роду. Если есть негатив по роду, надо смотреть, кто был ее отец, жив ли он сейчас. У Седаковой непростые отношения с родителями, которые ее оставили, и это отразилось на ее отношениях с мужчинами", — сказала она.

Напомним, ранее мы писали, что экс-муж предательницы Седоковой отсудил у нее деньги перед смертью. Также мы рассказывали, что российский блогер Виктория Боня попала в скандал из-за приветствия украинского боксера Александра Усика.

смерть Анна Седокова самоубийство российские звезды Янис Тимма

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:03 Редкий героизм – как украинские энергетики работают на войне

11:48 Весенняя температура — погода в первый день нового года

11:39 Месяц в укрытиях – сколько раз в Одессе объявляли тревогу

11:35 ССО Украины заняли населенный пункт в Курской области России

11:34 Есть ответ — когда инвестировать в облигации, чтобы был доход

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

11:24 Jingle bells для бизнеса — что лучше всего продается на праздники

11:23 В Харькове мужчина нашел в подвале боеприпасы и оказался в суде

11:20 Иностранный топ-клуб хочет купить украинца Кочергина

11:17 Кто из украинцев получит 10,8 тыс. грн в январе — детали

11:13 Метеозависимым приготовиться — Землю накрыла магнитная буря

12:03 Редкий героизм – как украинские энергетики работают на войне

11:48 Весенняя температура — погода в первый день нового года

11:39 Месяц в укрытиях – сколько раз в Одессе объявляли тревогу

11:35 ССО Украины заняли населенный пункт в Курской области России

11:34 Есть ответ — когда инвестировать в облигации, чтобы был доход

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

11:24 Jingle bells для бизнеса — что лучше всего продается на праздники

11:23 В Харькове мужчина нашел в подвале боеприпасы и оказался в суде

11:20 Иностранный топ-клуб хочет купить украинца Кочергина

11:17 Кто из украинцев получит 10,8 тыс. грн в январе — детали

11:13 Метеозависимым приготовиться — Землю накрыла магнитная буря

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

06:04 Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

30 декабря 2024

21:33 Новогодний праздничный стол 2025 — сколько потратят одесситы

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

Text

08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2024
Text

20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

Text

19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

Text

18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия