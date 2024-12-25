Анна Сєдокова вперше прокоментувала самогубство Яніса Тімми

Співачка Анна Сєдокова та баскетболіст Яніс Тімма. Фото: росЗМІ

Напередодні третій чоловік російської співачки українського походження Анни Сєдокової, латвійський баскетболіст Яніс Тімма, наклав на себе руки в Москві. Через вісім днів після цього зрадниця повернулася до соціальних мереж і зробила заяву.

Вона з’явилась в профілі Instagram Сєдокової, який недоступний на території України, повідомляють росЗМІ.

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Уродженка Києва повідомила, що все ще залишається в одній з лікарень столиці країни-терориста. Туди вона потрапила після нервового зриву 17 грудня, коли дізналась про самогубство 32-річного спортсмена. Лише 9 грудня вони розлучились після п’яти років стосунків та чотирьох у шлюбі. Драматизму додало й те, що 16 грудня ексучасниця гурту "ВІА Гра" відзначила своє 42-річчя.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма. Фото: росЗМІ

У новому допису співачка, яка мовчить про війну на Батьківщині, зізналася у почуттях до колишнього чоловіка. Сєдокова заявила, що кохатиме його вічно. Також зрадниця звернулась до представників ЗМІ та блогерів. Вона закликала всіх перевіряти інформацію та не слухати тих, хто коментує смерть її колишнього чоловіка. За її словами, ті, хто хоче допомогти зараз, висловлюють співчуття, а не піаряться на смерті Яніса Тімми.

"Я сумую. Мені здається, що це все якийсь дурний жарт. Але щоранку я прокидаюсь у лікарні та розумію, що більше ніколи не побачу тебе. Головне, пам'ятай, герой: немає нічого, що тобі не підкориться. І хоча ти покинув нас, я любитиму тебе вічно — на землі і на небі", — заявила Сєдокова.

Анна Сєдокова прокоментувала самогубство ексчоловіка. Фото: росЗМІ

На Різдво, 25 грудня, тіло Яніса Тімми доставили до Латвії з Росії. Для цього мати баскетболіста спеціально приїхала до Москви. Церемонія прощання пройде в п’яницю, 27 грудня, в Ризі. Тіло ексчоловіка одіозної співачки, який повісився в під'їзді московської п'ятиповерхівки, кремують.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ексчоловік зрадниці Сєдокової позичив у неї гроші перед смертю. Також ми розповідали, що російська блогерка Вікторія Боня потрапила в скандал через привітання українського боксера Олександра Усика.