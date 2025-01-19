У Генри Кавилла родился ребенок

Британский актер Генри Кавилл. Фото: Reuters

В семье известного британского актера Генри Кавилла, известного по роли в сериале "Ведьмак" пополнение. Для звезды и его избранницы, продюсера Натали Вискузо это первый ребенок.

Об этом пишет People.

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Пока неизвестно имя, пол и дата рождения ребенка.

Издание Daily Mail поделилось эксклюзивными кадрами с новоиспеченными родителями.

Новоиспеченные родители Генри Кавилл и Натали Вискузо. Фото: Daily Mail

В апреле 2024 года Кавилл подтвердил, что они с Вискусо ждут первенца.

Пара официально объявила о своих отношениях в соцсетях в апреле 2021 года, опубликовав совместные кадры во время игры в шахматы.

Напомним, недавно впервые родителями также стали рэпер Алексей Завгородний с хореографом Юлией Сахневич. Также у актера Венсана Касселя родился сын.