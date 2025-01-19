У Генрі Кавілла народилась дитина

"Відьмак" Генрі Кавілл вперше став батьком
У родині відомого британського актора Генрі Кавілла, відомого за роллю у серіалі "Відьмак" поповнення. Для зірки та його обраниці, продюсерки Наталі Віскузо це перша дитина.
Про це пише People.
У Генрі Кавілла народився малюк
Поки невідоме ім'я, стать та дата народження дитини.
Видання Daily Mail поділилося ексклюзивними кадрами із новоспеченими батьками.
У квітні 2024 року Кавілл підтвердив, що вони з Віскусо чекають на первістка.
Пара офіційно оголосила про свої стосунки в соцмережах у квітні 2021 року, опублікувавши спільні кадри під час гри в шахи.
Нагадаємо, нещодавно вперше батьками також стали репер Олексій Завгородній із хореографинею Юлія Сахневич. Також в актора Венсана Касселя народився син.
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