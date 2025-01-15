У Позитива народилась донька — фото

Співак Позитив з дружиною Юлією Сахневич. Фото: instagram.com/positiff/

Репер Олексій Завгородній (відомий як Позитив, POSITIFF) та зірка шоу "Танці з зірками" та хореографиня Юлія Сахневич вперше стали батьками. У подружжя народилась дівчинка.

Про це музикант повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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У Позитива народилась дівчинка

Репер поділився зворушливими кадрами із крихіткою. Новоспечені батьки назвали дівчинку Марією. Щасливе подружжя тримає дитину на руках.

"Марія Олексіївна. Ласкаво просимо в цей божевільний світ", — підписало кадри подружжя.

Позитив та Юлія Сахневич були партнерами в сьомому сезону шоу "Танці з зірками". Репер був одружений із дизайнеркою Анною Андрійчук, шлюб із якою розірвав у 2021 році. Про нові стосунки музикант заговорив у 2022 році, проте тоді ім'я обраниці приховав. Влітку Позитив та Юлія Сахневич офіційно зареєстрували шлюб, а вже 5 листопада стало відомо про вагітність дівчини.

Шанувальники вітають подружжя із народженням доньки теплими словами.

Коментарі під фото Позитива. Фото: instagram.com/positiff/

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Анна Кошмал зачарувала стильними фото на останніх термінах вагітності. А також в актора Венсана Касселя народився син.