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Известная 62-летняя супермодель зарегистрировалась в OnlyFans

11 ноября 2023 08:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Известная 62-летняя супермодель зарегистрировалась в OnlyFans
Американская супермодель, телеведущая Кэрол Альт. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Популярная супермодель 1980-х, а ныне успешная телеведущая Кэрол Альт присоединилась к платформе для взрослых OnlyFans. Звезда, по ее словам, впервые получает удовольствие от фотосъемок в свои 62.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Кэрол, которая была на обложках таких глянцев, как Vogue и Harpers Bazaar, уверяет, что за 44 года работы у нее нет ни одной своей фотографии. Потому что ей всегда приходилось все утверждать с другими людьми и от нее самой мало что зависело.

Впрочем, присоединившись к модной платформе OnlyFans, жизнь Альт изменилась. Она наняла своего фотографа и получает стопроцентное удовольствие от съемок.

"Я могу выбрать фото или нет, сказать, хочу или нет, они мои. Могу сниматься, могу не сниматься. Это волна будущего. Когда люди говорят, что это не мой имидж, отвечаю — не хочу, чтобы меня определял кто-то другой. Я хочу определить собственный образ", — отметила супермодель.

Несмотря на то, что сайт стал известен преимущественно из-за порнографического контента, Альт говорит, что это не будет тем, чем она будет заниматься. Впрочем, на странице все же иногда будут появляться обнаженные фото.

Кэроль Алт
Одна из эротических фото от Кэроль Алт для платформы OnlyFas. Фото: Page Six

По словам Альт, она не будет перечислять все деньги от подписчиков на свой банковский счет. Супермодель пожертвует часть на благотворительные организации по психическому здоровью для женщин.

Напомним, ранее мы писали, что Мисс Вселенная Украина креативно представила национальный костюм. Также мы рассказывали, что супермодель Синди Кроуфорд похвасталась длинными ногами в соблазнительной фотосессии.

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