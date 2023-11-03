Супермодель Сінді Кроуфорд похизувалась довгими ногами у спокусливій фотосесії

Модель Сінді Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/

Модель Сінді Кроуфорд позувала у спокусливій фотосесії для журналу ES Magazine. Красуня довела, що хоча вже не так часто знімається для глянцю, вона все одно залишається у відмінній формі.

Фото модель опублікувала у своєму акаунті в Instagram.

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57-річна супермодель продемонструвала підтягнуту фігуру в боді та білій сорочці вільного крою на ґудзиках із прозорим чорним топом. Доповнила образ туфлями на підборах.

Модель Сінді Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/

Модель Сінді Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/

Модель Сінді Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/

Модель Сінді Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/

Модель Сінді Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/

До речі, донька моделі Кайя Гербер, пішла її стопами. На початку цього року Сінді Кроуфорд, пожартувала про те, що її донька, яка як дві краплі схожа на неї, "вкрала" її красу.

"Я дивлюся на свою доньку і помічаю, що її волосся блискуче та здорове — у неї моє волосся, і я хочу його повернути!", — сказала InStyle модель і додала, що волосся доньки надихнуло її на створення доглядової лінії косметики.

Кроуфорд розповіла, що Кайя балансує між кар’єрою та особистим життям так само, як вона робила це в 1980-х роках.

Нагадаємо, син Сінді Кроуфорд з'явився на обкладинці глянцю.

Раніше Сінді Кроуфорд виправдала свій статус супермоделі, відтворивши свою культову рекламу Pepsi під час Super Bowl 1992 року.